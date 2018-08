Francesco De Gregori sulla moglie Alessandra: “Diventa sempre più brava”

Chi è la moglie di Francesco De Gregori? Alessandra Gobbi, detta Chicca

Lavoro e vita privata vanno a braccetto per Francesco De Gregori e la moglie Alessandra Gobbi. La coppia, insieme dagli anni Settanta, condivide pure la passione per la musica. I due stanno trascorrendo l’estate 2018 in tournée, girando in lungo e in largo l’Italia. Ogni sera sul palco, De Gregori e la Gobbi sono protagonisti di un intenso duetto, che incanta tutti i numerosi spettatori presenti. Non solo, anche lo stesso Francesco si è stupito della bravura della moglie, come sottolineato in una recente intervista concessa a La Sicilia. “Lei è sempre più brava – e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo (salire sul palco con me, ndr), ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa questa che l’ha divertita ancora di più”, ha confidato il musicista.

La storia d’amore di Francesco De Gregori e Chicca

Francesco De Gregori e Alessandra Gobbi, detta Chicca, sono sposati dal 1978. Ma i due si conoscono dall’adolescenza, da quando erano semplici compagni di scuola. Tra De Gregori e Chicca c’è stato sempre un legame speciale, sfociato poi in vero e proprio amore. Un amore che, dopo il matrimonio, ha dato i suoi frutti: i figli gemelli Federico e Marco, che oggi hanno 40 anni e possiedono un negozio di vinili a Roma.

Moglie De Gregori: Alessandra Gobbi ha un altro lavoro

In realtà Chicca non è una musicista di professione. Da tempo, infatti, Alessandra lavora nell’azienda agricola di famiglia. La musica è però una grande passione che condivide con il marito e con i figli e con piacere ha dunque accettato la sfida di salire sul palco accanto ad un “mostro sacro” come Francesco De Gregori.