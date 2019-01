Francesco Chiofalo: single dopo l’intervento e verità sul tumore

Francesco Chiofalo dopo l’intervento al cervello: nessuna fidanzata e news sul tumore asportato

Come già saprete in molti, se non tutti, alla fine tutto è andato per il meglio. Francesco Chiofalo è sano e salvo e ora è in attesa dell’esame istologico per capire se il tumore asportato dai medici era benigno o meno. In ogni caso, al momento, il diretto interessato sente di dover essere ottimista e dichiara di aver vinto. Intorno alla sofferenza provata in quest’ultimo mese, sono venute a galla delle polemiche a dir poco inaspettate. Nonostante ciò, al momento, l’ex di Temptation Island pensa solo ed esclusivamente a rimettersi e ad uscire dalla clinica dove è stato trasferito dopo il ricovero in ospedale. Mentre lui si trovava ancora in sala operatoria, fuori c’è che parlava della presenza di una fidanzata.

Francesco Chiofalo non è fidanzato: il giovane chiarisce i dettagli

Francesco ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, raccontando tutta la verità sulla sua presunta fidanzata e sul suo tumore. “In realtà c’era molta gente in sala d’attesa, c’erano tanti fan che volevano sapere come stavo, e può essere che qualche ragazza abbia urlato di essere la mia fidanzata solo per cercare di entrare. Io in realtà ho avuto varie frequentazioni ma nessuna è andata a buon fine, purtroppo. Mi piacerebbe molto trovare una ragazza: ho ventinove anni e vorrei diventare padre e mettere su famiglia. Mi piacerebbe trovare quella giusta.” Insomma, al momento Chiofalo non pare aver trovato ancora l’amore della sua vita.

Francesco Chiofalo: le difficoltà motorie dopo l’intervento al cervello

Francesco ha dichiarato che al momento non si è ripreso del tutto e per questo si trova a trascorrere il suo periodo di convalescenza all’interno di una clinica. “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi, ma ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di 10kg.”