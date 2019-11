Francesco Chiofalo nel caos, lui si difende: “Non ho ucciso nessuno”

Francesco Chiofalo nel caos, lui si difende e sbotta: “Scusate, non mi sembra di aver ucciso nessuno”

Tra ieri ed oggi, Francesco Chiofalo non sembra trovar pace. Il ragazzo infatti è finito nel caos totale, il web si sta totalmente rivoltando contro di lui. Ma che cosa è successo? Partiamo da ieri! Durante la puntata de Le Iene Show è andato in onda un servizio in cui Lenticchio incontrava una blogger alla quale non ha rivolto parole ‘gentili’, anzi. A questa ragazza, Francesco ha dedicato insulti e pesanti offese specialmente sul suo aspetto fisico. Parole che l’hanno profondamente ferita ma che non le hanno tolto la voglia di incontrarlo e magari di scontrarsi con lui con un bel faccia a faccia. I due alla fine si sono chiariti, ma il romano sui social è stato comunque molto criticato.

Piovono polemiche per Francesco Chiofalo, lui prova a difendersi

Oggi invece Francesco ne ha combinata un’altra delle sue. Sul suo profilo Instagram ha fatto ironia sugli attacchi di panico, scimmiottando le movenze che ha una persona proprio mentre si trova ad affrontare questi momenti di forte paura e smarrimento. Una imitazione che non è piaciuta a nessuno. Lui ha tentato di rimuovere il video tempestivamente ma qualcuno lo ha salvato e lo ha diffuso sul web. Per questo motivo sono tantissimi gli utenti che si sono scagliati duramente contro lui, avviando una polemica forte e senza fine. Poco fa, il personal trainer sotto un post di Trash Italiano ha tentato di difendersi per calmare un po’ le acque ma ha ottenuto l’esatto contrario.

“La mia è una evidente parodia volta non ad offendere nessuno”

“Scusate ma non mi sembra di aver ucciso nessuno – ha scritto Chiofalo – Gli attacchi di panico non sono così ma del tutto diversi. La mia è una evidente parodia volta non ad offendere nessuno ma a sdrammatizzare una brutta problematica. Ripeto non per offendere ma per sdrammatizzare che è molto diverso. Io penso che se nella vita non si impara a sdrammatizzare e ridere sui problemi prima o poi ci si butta di sotto dalla finestra. Bisogna vivere alla leggera e saper sorridere di fronte ai problemi”.