Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: la love story continua

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono tornati ad infiammare il gossip di questa calda estate italiana. L’ex naufraga e ‘Lenticchio’ hanno condiviso nelle ultime ore delle Instagram stories dove si vedono insieme divertirsi in un noto parco dei divertimenti.

La love story tra la bella discendente della famiglia Gucci e l’ex di Selvaggia Roma prosegue. I due lo scorso mese hanno passato dei giorni di vacanza in Turchia. Giorni di mare, bagni di sole e tanto relax durante il quale Francesco è venuto allo scoperto.

Chiofalo ha infatti confermato l’interesse nei confronti dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Quella dell 17 luglio 2021 è stata per la coppia una giornata super divertente. Ad aspettarli, coccolarmi e farli emozionare il magico mondo di Gardaland.

Il momento più difficile che hanno dovuto affrontare Drusilla e Francesco è quello delle giostre più pericolose. Lenticchio rassicura tutti dicendo che non ha affatto paura di questo tipo di gioco, anzi. Ma sarà proprio così? Ripreso da un amico che ha accompagnato la coppia, Lenticchio a fine giro, sembrava piuttosto traumatizzato dal percorso fatto. E dalle forti emozioni provate.

Tra i primi a lanciare l’indiscrezione sulla neo coppia è stata Deianira Marzano. E sembra proprio che le sue indicazioni si siano rivelate esatte. Proprio durante il recente viaggio in Turchia, ci sono state anche le presentazioni ufficiali tra Chiofalo e la mamma della Gucci.

Drusilla ha ottenuto una grande popolarità grazie alla partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A causa delle eccessive privazioni e delle condizioni estreme in cui i concorrenti sono stati costretti a vivere, per la Gucci le cose sono diventate presto insostenibili.

Il suo modo di essere distaccato, molto controllato e poco entusiasta di qualsiasi avvenimento ha creato il personaggio Drusilla. Nel giro di poche settimane all’Isola dei Famosi non si parlava altro che di lei. E dei suoi curiosi interessi, come quello per i teschi.

Drusilla e Chiofalo sono sicuramente due mondi distanti e paralleli, che però si sono incontrati e piaciuti. E in tanti ora tifano per questa nuova love story.