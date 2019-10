Francesco Baccini fidanzata, confessione e mistero a Storie Italiane

News Francesco Baccini, si parla di musica e d’amore a Storie Italiane

Francesco Baccini oggi è stato ospite a Storie Italiane e ha ricordato i momenti più belli della sua carriera, soprattutto gli esordi, senza lesinare opinioni sullo stato attuale della musica: parte della puntata in effetti ha avuto come argomento principale di dibattito il ruolo dei talent show nell’offerta discografica, e Baccini, che a un talent ha partecipato diverso tempo fa – parliamo di Music Farm -, si è mostrato piuttosto restio a dare giudizi positivi su questi programmi; a rispondergli è stata Roberta Bonanno, ex di Amici di Maria De Filippi e tornata alla ribalta con Tale e quale show, che ha cercato di far comprendere a tutti come anche il talent faccia parte di una sorta di gavetta. A interessarci comunque non è stato tanto il dibattito sulla musica e sui talent quanto le poche informazioni che il noto cantautore ha dato sulla sua vita.

Francesco Baccini fidanzata: il mistero sulla compagna

Parlando con Eleonora Daniele infatti Baccini ha confessato che nella sua vita attualmente “c’è una persona che mi interessa”; la Daniele non ha neanche cercato di chiedergli qualcosa in più perché il cantautore, pur avendo parlato molto della sua infanzia e dei periodi difficili che ha vissuto fino a quando fu scelto poi da Caterina Caselli, non le è parso pronto per raccontarsi e svelare qualcosa di più sulla sua nuova compagna. Fidanzato sì insomma ma senza velleità di alcun tipo: la privacy per Baccini è sacrosanta.

Nuova compagna Francesco Baccini: il cantautore riservatissimo

Il cantautore non ha specificato da quanto tempo è fidanzato, se si tratta di una conoscenza recente o se invece la sua nuova fidanzata è una donna che conosce da moltissimo tempo: non sappiamo assolutamente nulla su questo nuovo amore, né di che tipo di relazione si tratti, visto che ha parlato di “interesse” e non di qualcosa di più forte; non si può essere che felici comunque del fatto che il cantautore abbia trovato una donna con cui condividere la quotidianità. Tanti auguri!