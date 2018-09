Francesco Arca bollente su Instagram: spunta il commento dell’ex Laura Chiatti

Francesco Arca e Laura Chiatti sono rimasti in ottimi rapporti dopo la loro storia d’amore

Amici dopo una storia d’amore? Si può! E Francesco Arca e Laura Chiatti ne sono la prova: dopo essersi amati per ben tre anni, con tanto di convivenza, oggi sono ottimi amici. E i due sono amici pure con i rispettivi attuali compagni: Irene Capuano e Marco Bocci. Quando quest’ultimo è stato in ospedale qualche mese fa a causa di un brutto virus, Arca è corso a trovarlo. La Chiatti, invece, non smette di elogiare la Capuano e i figli bellissimi avuti dal compagno – Maria Sole e Brando – ma pure lo stesso Francesco. Qualche giorno fa l’attrice umbra si è complimentata con l’ex per alcune foto pubblicate su Instagram: commenti che attestano la solidità di questa amicizia, nata dalle ceneri dell’amore e della passione (come potete vedere più in basso).

Laura Chiatti commenta le foto Instagram di Francesco Arca

Francesco Arca ha di recente posato per Playboy. Un servizio fotografico sensuale in bianco e nero, dove ha messo ben in mostra il suo fisico scolpito. Scatti che su Instagram, dove sono stati postati dal diretto interessato, hanno subito fatto incetta di like e commenti. Tra questi pure quello dell’ex fidanzata Laura Chiatti, che ha scritto: “Sei un f..o stratosferico”. Non è poi mancato quello scherzoso di Alessandro Borghi, il protagonista di Suburra, che ironicamente ha fatto sapere: “Adotta anche tu un addominale”.

Laura Chiatti: “Con Francesco Arca c’è grande affetto”

“Ho mantenuto ottimi rapporti con Francesco. Ci frequentiamo con i nostri rispettivi partner e figli. Dopo l’amore è rimasto un grande affetto. È una cosa molto bella”, ha detto tempo fa Laura Chiatti.