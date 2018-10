Francesco Arca: i pregiudizi dopo Uomini e Donne e la scelta di cambiare vita

Francesco Arca, da tronista ad attore di successo: “Dopo Uomini e Donne ho fatto fatica”

Il Francesco Arca che conosciamo oggi è sicuramente molto diverso e più maturo rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel 2005 a Uomini e Donne. Oggi, infatti, il bel toscano è diventato un attore di successo molto amato dal pubblico anche se, come raccontato da lui in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero di Chi, non è stato facile farsi prendere sul serio agli esordi. Liberarsi dell’etichetta televisiva che gli era stata affibbiata durante il suo percorso come tronista, spiega lui, ha richiesto molti sforzi che, alla fine, l’hanno portato comunque ad emergere (anche se con fatica).

Francesco Arca: il percorso di crescita dopo Uomini e Donne

È proprio Uomini e Donne che Francesco Arca decidere di cambiare vita e di iniziare quel percorso che lui stesso definisce oggi “Un percorso di pulizia interiore”. “Ho fatto due viaggi in Africa e mi sono trasferito a Roma. Lì ho studiato per fare l’attore” ha infatti raccontato l’attore a Chi “Ma ho pagato lo scotto di aver cambiato percorso, ho fatto molto più fatica nel dimostrare di valere, mi sono fatto le ossa”. La decisione di accettare il trono di Uomini e Donne, ha spiegato lui, è stata presa in un periodo in cui doveva ancora capire molte cose della sua vita.

Francesco Arca si racconta: il difficile periodo dopo la morte del padre

La decisione di cambiare strada e di mettere la testa a posto, però, arriva per Francesco Arca in un preciso momento, quando cioè in sogno gli appare il padre. “Avevo fatto un brutto sogno” racconta l’attore “Mi era apparso mio padre che mi diceva di cambiare direzione. Era un messaggio chiaro, credo molto a queste cose. Così ho fatto le valige e sono fuggito da Milano […] L’ho perso a 15, anche se mia madre ha ricoperto il ruolo di entrambi i genitori, ho rischiato di approfittare di questa mia libertà e ne ho combinate di tutti i colori”.