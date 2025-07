Francesca Sorrentino sbotta dopo le nozze di Giuseppe e Gabriella: “Bocca mia taci”

Quante volte sentiamo storie di persone che si innamorano ai matrimoni o che si ritrovano proprio in queste occasioni? In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Francesca e Manuel, che abbiamo conosciuto un paio di anni a Temptation Island, che si sono lasciati e che sabato hanno avuto modo di rivedersi in occasione delle nozze di Giuseppe e Gabriela, che hanno conosciuto proprio durante questa esperienza su Canale Cinque. Chi ha seguito bene il matrimonio dai social non ha potuto fare a meno di notare quando Manuel e Francesca sembrassero vicini, ma entrambi hanno smentito dicendo che sono rimasti in buoni rapporti e che c’è poco da fantasticare. Le polemiche però non si sono fermate qua, infatti Francesca ha sbottato sui social: “Bocca mia taci. Ridere di ogni problema, mentre chi odia trema“. Ma a chi si riferisce?

Con molte probabilità alle numerose critiche che ha ricevuto sotto gli scatti che ha pubblicato di lei al matrimonio, bellissima avvolta da un vestito verde. “Escono da Temptation e cambiano totalmente faccia con i “ritocchini” ha scritto qualcuno nei commenti e lei ha risposto: “Sono due anni che campate di rendita con sta frase, ma non vi siete annoiati?”.

Francesca e Manuel sempre attaccati al matrimonio di Gabriela, in più lui ha rimesso le storie in evidenza con lei, sappiamo già come andrà a finire purtroppo — ItsJustMe (@Wanderlust_911) July 12, 2025

Francesca Sorrentino nella bufera: ritorno di fiamma con Manuel?

Intanto, tra tutte queste polemiche, non stanno mancando anche quelle di chi si sente preso in giro dal modo in cui lei e Manuel siano apparsi complici e affiatati per tutto il giorno. Lui infatti ha commentato il suo post su Instagram scrivendole: “Bellissimo vestito, comodo, e confortevole. Abbiamo passato un giorno speciale tutti insieme” ha scritto, scatenando la curiosità di tutti. Lei infatti ha risposto: “Smettila oppure ti faccio storia nera e dico la verità“.

Sui social in tanti hanno commentato queste loro interazioni lamentandosi e affermando anche di sentirsi presi in giro, qualcuno ha preso in considerazione, infatti, che i due si siano accordati per tutto questo tempo. Ipotesi un po’ assurde considerato che sono passati due anni dalla loro rottura, ma ci sono tanti che non riescono proprio ad escludere il fatto che questo matrimonio sia stato il scenario perfetto per un ritorno di fiamma.