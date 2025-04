Francesca Sorrentino, reazioni durissime al video su Ilaria Sula

Francesca Sorrentino mette in bella vista il suo lato migliore, si sistema i capelli e sorregge il capo come se stesse posando per uno shooting. Non si tratta della consueta stories volta a pubblicizzare prodotti sul web, bensì di riprese nelle quali l’ex tronista affronta un tema delicatissimo: il femminicidio di Sara Campanella e Ilaria Sula. La 25enne, che deve la sua notorietà a Temptation Island e Uomini e Donne, dimostra – purtroppo – la sua inconsapevolezza, come molte colleghe e colleghi.

È stata contattata martedì 1 aprile da un’amica della seconda vittima. All’epoca ignara di quanto accaduto, la ragazza ha chiesto a Francesca se potesse condividere una foto di Ilaria sui social, così da favorire le ricerche. Il mattino seguente entrambe hanno appreso della tragedia. Sorrentino si è sentita toccata dalla notizia e dunque ha voluto condividere il suo pensiero. Ha scelto, però, l’approccio sbagliato.

Francesca Sorrentino in posa: inadeguato l’atteggiamento da ‘diva’

Francesca Sorrentino è caduta nella stessa buca di Micol Olivieri. L’ex protagonista de I Cesaroni è stata giudicata “indelicata” dagli utenti web, in merito ad una sua riflessione riguardante l’abuso di alcol. Si è poi scagliata contro chi sostiene che “influencer e content creator siano tutti ritardati”. È sicuramente importante non generalizzare, ciò nonostante è evidente che ci sia una forma di inconsapevolezza quanto si affrontano temi così importanti.

In seguito al Pandoro-gate, i followers hanno sviluppato un forte scetticismo nei confronti degli “imprenditori digitali”, percependo una velata ipocrisia ogniqualvolta si riferiscono a ‘temi caldi’ sui social. A questo proposito, l’approccio di Francesca Sorrentino alle due tragedie – che si sono consumate a pochi giorni l’una dall’altra – ha scatenato quella che ormai viene comunemente definita la ‘gogna mediatica’. Effettivamente, guardando le stories dell’ex tronista, è facile provare disagio.

La pupilla di Maria De Filippi si posiziona a favore di telecamera, mostrando il suo lato migliore. Fa delle smorfie con il volto, si sistema i capelli e si sorregge il capo con le dita. Sembra quasi stia cercando di apparire gradevole allo sguardo dell’osservatore, anche mentre parla di due ragazze che hanno perso la vita per mano di un ex fidanzato e di uno stalker. “Ciao a tutti, io sono appena rientrata dalla palestra” – esordisce sorridente.

“Mi ha contattato una ragazza e mi ha detto ‘Franci puoi condividere sul tuo profilo Instagram la foto di questa mia amica che è scomparsa…’, questa storia mi ha particolarmente presa. Tant’è che ieri sera ne ho parlato con le mie amiche. Stamattina mi sveglio…e mi dicono che è stata trovata Ilaria senza vita…Trovo assurdo che un ragazzo, per essere stato rifiutato, possa togliere la vita ad una ragazza di 22 anni”.

Lodevole la scelta di Francesca di condividere la foto, tuttavia – almeno in questo caso – avere un comportamento più spontaneo e naturale le avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più. Al termine della riflessione, l’ex tronista ha pubblicato nuovamente lo scatto di Ilaria Sula, esprimendo le condoglianze alla famiglia. Dopodiché, è tornata al suo lavoro di influencer come nulla fosse. Insomma, sembra che la priorità rimanga la stessa: mostrare sempre e comunque il proprio lato migliore, letteralmente parlando.