Francesca Sorrentino fiume: il no al Trono di UeD non è definitivo

“Ti avrei dato il Trono ma non ti vedo pronta”. “Vero, in questo momento non lo sono”. Trattasi del dialogo tra Maria De Filippi e Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. La ragazza, pochi giorni fa, è sbarcata negli studi del dating show di Canale Cinque per avere un confronto diretto con l’ex, Manuel Maura. La coppia è scoppiata nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island e al momento non c’è spazio per ricucire. Nonostante ciò la giovane ha precisato che il suo stato emotivo attuale non le permette di pensare ad iniziare una nuova relazione. Da qui la scelta, avallata dalla De Filippi, di non cominciare alcun percorso al Trono Classico. Ma mai dire mai, qualcosa potrebbe cambiare a breve.

Nelle scorse ore la Sorrentino è apparsa su Instagram ed ha parlato ampiamente della sua situazione. A un certo punto ha spiegato che per ora non ha intenzione di partecipare a UeD. Dall’altro lato ha rimarcato che non è detto che tra un po’ di tempo non possa prendere in mano il telefono e chiamare Maria De Filippi per avere l’opportunità di farsi corteggiare. Già il fatto che lasci una porta aperta spinge a credere che un poco di acquolina in bocca le sia venuta dopo la proposta della conduttrice pavese.

Così l’ex protagonista di Temptation sull’argomento:

“Sono una persona che quando vive un rapporto lo vive al mille per mille. Do veramente tutta me stessa, di conseguenza quando finisce io ho bisogno di metabolizzare, di accettare soprattutto. Anche perché come avete potuto vedere la fine della mia relazione è stata molto sofferta, soprattutto da parte mia. Quindi dato che sono una persona vera, è difficile per me stare bene. Faccio vedere che rido, scherzo, ma questo ridere è il mio modo per fronteggiare situazioni un po’ dolorose. Sono in un periodo molto difficile e particolare”.

La Sorrentino ha quindi aggiunto che è ben conscia che un conto sono i momenti vissuti sotto le telecamere, un altro è la vita reale, quella quotidiana, da affrontare giorno dopo giorno; è lì che si fanno i conti con se stessi.

“Perché una volta che si spengono i riflettori comunque bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è che comunque un rapporto è terminato. Quando un rapporto termina si vive un momento di fallimento, soprattutto se si è messo tanto. Se una persona ha creduto tanto in quel rapporto. Si vive un momento di fallimento, si mettono in atto una serie di metodi compensatori, dall’uscire un attimo la sera, stare a casa, fare qualche pazzia”.

La giovane ha poi rivendicato la sua decisione di rifiutare il Trono di Uomini e Donne, ribadendo che un suo sì l’avrebbe condotta ad una scelta ipocrita e disonesta:

“Ognuno ha i suoi metodi, perché comunque lasciarsi con una persona significa automaticamente separarsi da quella persona. A prescindere se il sentimento c’è, se il sentimento non c’è, se è giusto o se è sbagliato. Si vive il lutto da separazione e io sto vivendo il mio lutto da separazione da questa persona. Ognuno ha i suoi tempi, in base a come termina la relazione, in che modo ci si è arrivati alla fine. Quando c’è stata la registrazione della puntata io ancora ero abbastanza scottata, a oggi non sto al 100%. Sto attraversando le mie fasi. Sarei stata ipocrita a dire “voglio salire su quel trono, sono pronta a fidanzarmi”. Per il momento non me la sentivo”.

Spazio quindi al futuro. La porta che conduce negli studi del popolare dating show dell’ammiraglia Mediaset non ha voluto chiuderla del tutto. Infatti si è riservata di prendersi del tempo non escludendo che possa prossimamente sbarcare sul Trono:

“Nel caso in cui fra due mesi, cinque mesi me la dovessi sentire, alzerò il telefono e farò quella chiamata. Non sarei stata onesta con me stessa e avrei fatto una scelta solamente per visibilità. Facendo perdere del tempo a chi lavora lì dentro, e soprattutto a chi crede nel programma. E proprio perché ci credo in quel programma, non me la sentivo, non era il mio momento. Poi nel caso in cui tra qualche mese mi dovessi riprendere al 100%, se fossi aperta alla conoscenza di qualche altra persona, di un fidanzato, e sempre nel caso in cui io non dovessi trovare un fidanzato al di fuori, farò quella chiamata”.

Infine il commento sui single di Temptation Island. La Sorretino ha spiegato che ha trovato molti di loro interessanti, ma che non era pronta per una nuova conoscenza: