Francesca Sorrentino altro che ‘moscia’, gesto inatteso spiazza fan

Francesca Sorrentino è una delle protagoniste della stagione in corso di “Uomini e Donne” che sta facendo molto parlare di lei. La giovane si è fatta conoscere durante la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Manuel Maura per poi tornare in tv nello studio di Maria De Filippi come tronista. La sua scelta sarebbe ricaduta sul corteggiatore Gianluca con il quale, però, si sarebbe già lasciata. Mentre i fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli al riguardo, la diretta interessata è tornata sui social dopo tanto tempo ironizzando sull’attributo che le è stato dato durante il suo percorso televisivo.

Francesca Sorrentino rompe il silenzio

Dopo un po’ di tempo lontana dai social, Francesca Sorrentino è tornata sui social network con un video girato dalla sua macchina mentre è alla guida. L’ex tronista di Uomini e donne ha voluto ironizzare sull’aggettivo che le è stato attribuito nel corso della trasmissione: “Moscia“.

In modo sereno e senza timore di essere criticata ha scritto: “Buondì da Franci la moscia che is the new Franci cristallo”. Le sue parole hanno già fatto il giro del web e sono tanti i followers che vogliono sapere cosa stia succedendo nella sua vita dopo l’esperienza a Uomini e donne.

La scelta di Francesca

La tronista Francesca Sorrentino di Uomini e donne ha fatto la sua scelta che è andata in onda il 19 febbraio 2025. I telespettatori hanno potuto vedere che la ragazza è uscita dal programma insieme al corteggiatore Gianluca Costantino. Tuttavia, molti hanno giudicato tale decisione un po’ insolita e anomala visto che non vi sono stati petali di rosa né sorprese di nessun genere. Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? Secondo quanto si legge sul web, i due si sarebbero già lasciati ma al riguardo nessuno dei diretti interessati avrebbe riferito ulteriori dettagli.

“Quando sono venuta qui dentro pensavo di arrivare a fare la scenetta emozionante con i petali, ma oggi non penso di essere arrivata a quello. Ci conosciamo da poco, però non ti ho mai percepito falso, finto o come un attore. Sei sempre stato carino con me e mi hai sempre tutelata, anche quando io ti ho messo in discussione”. Così si è dichiarata in studio la Sorrentino per poi aggiungere che avrebbe avuto piacere a conoscersi meglio fuori e lontano dai riflettori. Il bacio è stato l’unico momento romantico.

L’ex Manuel Maura

Nell’attesa di scoprire cosa sia successo tra la ragazza e il corteggiatore, c’è chi vorrebbe rivedere la Sorrentino insieme all’ex Manuel Maura. I due si sono fatti conoscere nel villaggio dei fidanzati e fidanzate di Temptation Island dove entrambi hanno fatto un percorso che li ha fati crescere sotto ogni punto di vista. Tuttavia, a distanza di tempo, la coppia ha deciso di lasciarsi per prendere strade diverse.