Francesca Pascale ammutolita al funerale di Berlusconi (video)

Nel Duomo di Milano si sta svolgendo, nella giornata di mercoledì 14 giugno, il funerale di Silvio Berlusconi. Il politico e imprenditore era scomparso nella giornata di lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni. A prendere parte all’evento sono stati numerosi esponenti del mondo politico, in primis Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, ma anche del mondo dello spettacolo e dello sport.

Francesca Pascale: una lunga relazione con Silvio Berlusconi

Come annunciato durante una precedente intervista, anche Francesca Pascale ha voluto partecipare all’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. I due avevano avuto una lunga relazione, conclusasi a fine 2019. I giornalisti del Corriere della Sera, come mostrato in un video sulla pagina Instagram della testata, hanno provato ad intervistarla, nella speranza che potesse rilasciare dichiarazioni su Berlusconi e sulla sua morte. Francesca, tuttavia, ha preferito non dire nulla, limitandosi a rispondere con un “non è il momento“. L’ex compagna del defunto politico è apparsa commossa, indossando anche degli occhiali scuri.

Durante la suddetta intervista, rilasciata a La Repubblica, Francesca aveva approfondito il dolore provato dopo aver appreso la triste notizia. L’ex compagna di Silvio Berlusconi aveva raccontato la vita diversa sperimentata con questa relazione, ribadendo come fosse impossibile dimenticare una persona come il defunto politico e imprenditore.

Tanti erano stati i momenti ricordati da Francesca Pascale durante l’intervista. La paura di perdere Silvio Berlusconi era un pensiero che già aveva attraversato la sua mente diversi anni fa, ma che lei aveva sempre respinto. Con il defunto politico e imprenditore, Francesca aveva vissuto la sua prima vita pubblica. Ora che Silvio non c’è più, Francesca ha voluto dedicargli un ultimo saluto, presentandosi al suo funerale.

L’ultimo saluto a Berlusconi: chi vi ha preso parte

Oltre agli esponenti della politica, al funerale di Silvio Berlusconi hanno preso parte numerose figure appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra queste, come segnalato dall’Ansa, alcuni volti Mediaset, come Barbara D’Urso, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Tra i partecipanti appartenenti al mondo dello sport l’Ansa ha segnalato, tra i più, Franco Baresi e Arrigo Sacchi, volti noti nella storia del Milan, squadra di cui Berlusconi fu presidente.

Quelli di Silvio Berlusconi sono dei funerali di Stato. Tanti esponenti del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo si sono radunati in piazza Duomo per ricordarlo. Tra queste anche Francesca Pascale, oggi sposata con Paola Turci ma per anni compagna di Berlusconi. Non sappiamo se Francesca deciderà di rilasciare dichiarazioni sull’evento in futuro o se manterrà, come fatto nell’occasione, il più totale riserbo.