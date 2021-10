Francesca Neri parla della malattia a Verissimo: come sta oggi

Dopo la lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Francesca Neri ha parlato dei suoi problemi di salute a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 3 ottobre. A causa di una cistite cronica interstiziale la moglie di Claudio Amendola è stata costretta a ritirarsi dalle scene. Un grande dolore, che ha cambiato la vita dell’attrice e produttrice. La Neri ha raccontato la sua vicenda nel libro autobiografico Come carne viva, che ha presentato proprio nello studio di Silvia Toffanin.

Come sta oggi Francesca Neri? Dopo diverse analisi e cure la 57enne sta meglio. L’interprete si è detta serena: è riuscita a capire il suo corpo. La fase acuta della malattia, durata ben tre anni, è passata. “Il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà”, ha precisato.

“Questa malattia, una cistite cronica interstiziale, mi ha costretta a guardarmi dentro e a prendere atto del mio lato oscuro. Mi ritengo una sopravvissuta perché ho toccato il fondo, ma poi è iniziata la risalita. È stato un tragitto lungo, molto doloroso all’inizio, ma con tante soddisfazioni dopo”

A causa della malattia Francesca Neri ha pensato pure al suicidio. Un gesto estremo a cui l’attrice ha pensato soprattutto nei periodi di depressione. La Neri lo vedeva come un gesto di liberazione, una via d’uscita per superare tutto quel dolore che ha provato per anni. Un pensiero negativo che Francesca è riuscita a superare con la determinazione e la forza di volontà e soprattutto con l’amore della sua famiglia.

Determinante è stata la vicinanza del marito Claudio Amendola e quella del figlio Rocco. A proposito del collega Francesca ha dichiarato:

“È un uomo meraviglioso, ha detto che il suo compito era starmi vicino ma non era scontato che mi restasse accanto. Vedevo la sua difficoltà e il suo dolore e mi faceva male. Lo volevo allontanare da me per proteggerlo, invece lui c’è sempre stato e questa cosa dopo venticinque anni mi ha sorpreso”

Anche se oggi sta meglio Francesca Neri non è ancora pronta a tornare sul set:

“Con questa clausura forzata ho riscoperto le vere priorità della vita. L’unica cosa che mi manca del mio lavoro è la parte creativa. Non so cosa succederà, qualcosa combinerò anche se non so ancora cosa”

La storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme dal 1998. Nel 1999 è nato Rocco, il figlio della coppia. Il matrimonio è stato celebrato a New York, in gran segreto, nel 2010. Per Amendola si è trattato delle seconde nozze: dal 1983 al 1997 è stato sposato con Marina Grande. Da questo rapporto sono nate le figlie più grandi dell’attore: Giulia e Alessia.

La prima è una cantante e attrice mentre la seconda è un’affermata doppiatrice. Alessia ha reso il padre Claudio nonno di due nipoti. Amendola senior ha ammesso proprio a Verissimo che non sempre gli va di fare il nonno e che oggi, all’età di 58 anni, preferisce ancora prendersi del tempo per se stesso giocando a golf o restando sul divano senza fare nulla.