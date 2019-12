Francesca Manzini operata: “Il bello del male è che ti fa guardare avanti”

Francesca Manzini operata, come sta l’imitatrice: “”Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti”

Francesca Manzini, che di recente si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici Celebrities, è stata operata nelle scorse ore. L’intervento è riuscito e tutto è andato per il meglio, come lei stessa ha reso noto tramite i propri profili social. La notizia relativa all’operazione si è saputa soltanto ieri ed è stata sempre l’imitatrice a dichiararla.“Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi tormenta”, aveva detto in un video veicolato su Instagram.

“Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè”

L’imitatrice di “Tutti pazzi per RDS”, poche ore fa, ha pubblicato uno scatto sui social, riprendendosi con il pollicione alzato in un letto di ospedale. “Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè”, la didascalia con la quale ha commentato la foto, segno che l’intervento è andato bene. Immediata la reazione dei fan: in moltissimi le hanno scritto, dedicandole un pensiero e augurandole il meglio per il futuro. Nel video pubblicato ieri, prima dell’operazione, dichiarava: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni”.

Francesca Manzini e i problemi del passato: tra anoressia e bulimia

La Manzini è stata una delle rivelazioni di Amici Celebrities. Durante il talent è affiorata anche la sua storia personale che nasconde un passato non facile, tra bulimia e anoressia. “Mi ammalai perché stavo prendendo coscienza di quello che vedevo. Non l’ho vista come una punizione, è proprio un lasciarsi andare. Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male”, ha dichiarato in una intervista a Verissimo, riferendosi al padre, una figura con la quale non ha avuto un rapporto idilliaco.