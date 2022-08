Francesca Manzini dimagrita, “Ho voluto guarire”. I kg persi

Francesca Manzini ha pubblicato questo pomeriggio sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui i follower la possono vedere in una forma davvero smagliante e invidiabile. Negli ultimi tempi, l’attrice, imitatrice e di recente conduttrice di Striscia la Notizia si è infatti messa di impegno e fra allenamento e alimentazione è riuscita a liberarsi di quei chili in più che tanto la tormentavano da tempo.

Spesso e volentieri, via social, Francesca Manzini aveva scherzato sulle sue curve, sul suo corpo giuninonico e su una fisicità che, a quanto pare, iniziava a starle fin troppo stretta. L’attrice si è sovente fatta vedere impegnata in duri allenamenti su Instagram Stories, uno sforzo che alla fine è stato ripagato da un risultato davvero invidiabile.

Quanti chili ha perso Francesca Manzini

A rivelarci il numero di chili persi in questo lungo e complesso percorso è stata la stessa Manzini, all’interno della caption del post Instagram che ha già fatto incetta di like e commenti. L’attrice si è lasciata alle spalle ben 14 kg, anche se per lei non è ancora finita: per arrivare a quello che si potrebbe definire il suo peso forma saranno infatti necessari molti altri sforzi. Ecco, a proposito, come la Manzini ha commentato la perdita di peso:

“Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura. ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo acchiappalike.”

Francesca Manzini: chi è il suo attuale fidanzato

L’attrice è oggi felicemente fidanzata con Marcos Scimia Vaia (di professione barbiere) conosciuto dai più per essere il sosia italiano ufficiale dell’attore statunitense Johnny Depp. Vaia è spuntato, tra le altre cose, proprio di recente all’interno del divertente promo del Grande Fratello Vip, dove per l’appunto interpreta il ruolo dell’attore americano in uno sketch con Alfonso Signorini.

Dopo la fine della relazione con il suo ex storico Christian Vitelli (con cui avrebbe anche dovuto convolare a nozze, come raccontato a Diva e Donna) oggi Francesca è dunque felice come non mai, a fianco di un uomo che ha definito “un amore puro”.

Francesca Manzini: perché la sua perdita di peso è così importante

Al di là della sicurezza in sé stessa e degli eventuali problemi di salute che quei chili in più avrebbero potuto causarle, per Francesca Manzini il tema del peso e del rapporto con il suo corpo è molto delicato. L’imitatrice, infatti, ha sofferto in passato di gravi disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia. Problemi che, per fortuna, sembra proprio si sia definitivamente buttata alle spalle.