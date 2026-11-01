Francesca Malato sincera sulla consuocera Michelle Hunziker: “Ero diffidente su di lei e Eros Ramazzotti”

Francesca Malato Cerza, madre di Goffredo e quindi suocera di Aurora Ramazzotti, ha parlato apertamente dei rapporti che ha con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, rivelando che inizialmente, prima di conoscerli bene, era un poco diffidente nei loro confronti. In particolare, ha dichiarato che non nutriva perplessità sulle persone, quanto piuttosto sull’ambiente in cui lavorano, ossia il mondo dello spettacolo, un ambito molto lontano rispetto al suo. Lei è una manager e discendente di una nota dinastia di editori romani in cui una delle parole d’ordine è sempre stata riservatezza. Tutto il contrario dell’esposizione mediatica che inevitabilmente hanno le persone famose dello showbiz.

Francesca Malato Cerza parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Francesca è stata ospite di Monica Setta, nel programma di Rai 2 “Storie al bivio – Weekend”. Ha raccontato che al pari della consuocera Michelle Hunziker, è diventata mamma per la prima volta a 19 anni, dando alla luce la sua primogenita, dopo la quale è arrivato Goffredo: “Siamo diventate madri alla stessa età, perché Michelle, avendo 10 anni meno di me, è diventata mamma di Aurora alla stessa mia età. Quindi abbiamo cresciuto le nostre figlie rispettivamente un po’ con le stesse paure, con le stesse ansie, con le stesse inadeguatezze”.

La manager ha poi parlato di Goffredo e Aurora, un amore nato quando entrambi erano molto giovani, grazie a un’amica in comune Sara Daniele: “I ragazzi si sono messi insieme giovanissimi, avevano ventidue anni, per cui noi non l’abbiamo presa come una cosa che poi sarebbe durata e avrebbe avuto il successo e il progetto che poi ha avuto”. All’inizio della frequentazione Goffredo studiava a Londra e con Aurora si vedeva nei weekend. Con il passare dei mesi, la relazione si è fatta sempre più solida e ha incontrato Aurora. Nessuna presentazione formale in famiglia: “Il mio primo incontro con Aurora è stato semplicissimo, con amici, in casa: entravano, uscivano”.

Quando si è capito che Goffredo e Aurora non stavano vivendo una di quelle classiche storie di gioventù destinate a naufragare in fretta, bensì stavano costruendo un amore durevole, sono arrivate anche le presentazioni in famiglia, con Francesca e il marito Fabio Cerza, professione traumatologo, che hanno incontrato Michelle ed Eros:

“Eros era il mio mito. Quindi trovarmelo lì, effettivamente, è stata un’emozione pazzesca. Ovviamente c’era anche un po’ di diffidenza, ma non diffidenza nei confronti delle persone. Diffidenza nei confronti di queste differenze che ci sono in un mondo un po’ istituzionale, un po’ riservato, e poi invece in questo mondo pazzesco che è quello loro, due personaggi insieme, famosi entrambi […] Per cui anche un po’ di ‘pauretta’, diciamo. Ma invece è andato tutto meravigliosamente bene”.

Dopo che la diffidenza è stata spazzata via, è nato un bel legame tra le due famiglie, “Noi abbiamo fatto Natali, vacanze insieme da quando Michelle era ancora nel vecchio matrimonio. Sono 10 anni insieme, per cui una vita”, ha raccontato Francesca, la quale, non appena si è tentato di paragonarla a Hunziker, ha messo le mani avanti: “Lo voglio dire una volta per tutte, la mia consuocera ha 10 anni meno di me, è una donna stupenda e meravigliosa. Niente paragoni, siamo diverse: una mora, una bionda”.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti, la mamma di Goffredo: “Presenti solo persone che ci volevano bene”

La scorsa estate Goffredo e Aurora sono diventati marito e moglie. Il matrimonio ha fatto felici tutti e si è svolto in un clima d’amore. Così Malato: “L’ha detto anche Michelle in un’intervista, sono venute solo persone che ci volevano veramente bene, che volevano bene ai ragazzi. Non c’era il mondo – sì, qualche personaggio famoso ovviamente era incluso perché è normale – ma si respirava un’atmosfera di estremo affetto, di amore. C’erano oltre 300 persone”.