Francesca Fialdini, la cugina è malata: “Aspetta da mesi una carrozzina”

Francesca Fialdini torna a far parlare di sé. La conduttrice di Da noi a ruota libera, in onda su Rai Uno, ha condiviso di recente un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha parlato di sua cugina Marisa. Lontana dal mondo dello spettacolo, la donna è affetta da cinque diverse malattie rare, stando a quanto svelato dal celebre volto televisivo.

Fialdini ha scelto di usare i propri social per veicolare un messaggio in favore della donna, con lo scopo di risolvere la complessa situazione in cui si trova. “Mia cugina Marisa è una forza della natura“, ha affermato fieramente la conduttrice nella caption che accompagna la foto che le raffigura in un ristorante a cena insieme. Il volto al timone di Da noi a ruota libera ha poi proseguito, parlando più approfonditamente della cugina Marisa:

“Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso.“

Insomma, un quadro complesso, aggravato maggiormente da una situazione non agevole dovuta ai ritardi del sistema sanitario. Come ha spiegato Francesca Fialdini, infatti, la donna sarebbe in attesa da tempo di una carrozzina, per potersi muovere. Dopo averne ricevuta una inutilizzabile, la cugina della conduttrice avrebbe fatto richiesta per averne un’altra, di cui però non ha ricevuto notizia da novembre. Come ha spiegato il noto volto televisivo:

“La resistenza di Marisa è invidiabile tanto quanto la fiducia nella scienza e nelle nuove tecnologie, ma che fatica inutile aspettare una carrozzina perché quella che ti hanno mandato è rotta, inutilizzabile, e quella nuova si è persa nei meandri di email piene di promesse.”

Lo sfogo di Francesca Fialdini per difendere la cugina Marisa diventa virale

Presa probabilmente dall’intento di portare alla luce questa realtà, fatta di ritardi e lungaggini burocratici, Francesca Fialdini ha colto l’occasione per parlare di un problema che riguarda molte altre persone, a partire proprio dalla cugina Marisa. A causa del ritardo della carrozzina, promessa da diversi mesi ma mai giunta a destinazione, la donna si è trovata costretta a ridurre i propri spostamenti. Una situazione umanamente insopportabile per la conduttrice, che sul proprio profilo Instagram si rivolge anche agli altri, affermando:

“Chissà quante persone come lei in Italia devono pagare una doppia penale alla vita aggravata dal burocratese?! (Nella migliore delle ipotesi…).“

Immediato è stato il supporto del fan-base di Francesca Fialdini, che sotto il post in questione ha dedicato una serie di commenti a favore del suo sfogo social. “Forza Marisa“, c’è chi ha affermato tra i commenti, sostenuto da chi ha definito la donna come una “Leonessa“.