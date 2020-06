Francesca Fialdini conduce È l’Italia, Bellezza: dettagli sul programma Rai

Francesca Fialdini alla guida di ‘È l’Italia, Bellezza’: dettagli sul programma Rai

Francesca Fialdini prosegue con gli impegni sul piccolo schermo. Dal 15 giugno 2020 la vedremo su Rai Storia per dare voce a ‘È l’Italia Bellezza’, serie di documentari che si alimenterà di 8 appuntamenti della durata di circa 60 minuti l’uno. La trasmissione andrà in onda in prima serata. L’orario da segnarsi sul taccuino è 21,10. Ricordiamo che la giornalista del servizio pubblico, solo un giorno prima, più precisamente domenica 14 giugno, chiuderà la stagione di ‘Da noi… a ruota libera’, talk in onda su Rai Uno che riceve il traino della brillante ‘Domenica In’ targata Mara Venier. La Fialdini, in queste settimane, è inoltre stata impegnata con ‘Fama d’amore’, programma di Rai Tre in cui ha trattato il delicato tema dei disturbi alimentari.

Fialdini su Rai Storia racconta le bellezza italiane

‘È l’Italia, Bellezza’ ha lo scopo di far viaggiare i telespettatori lungo lo Stivale e di portarli alla scoperta di alcune delle meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali del nostro Paese. Altro fine del prodotto audio-visivo è quello di ricordare agli italiani quanto la Penisola sia un luogo suggestivo e magico, avendo in sé preziosità uniche e rare. Infine c’è la speranza di stimolare, laddove la situazione relativa all’emergenza sanitaria lo permetta, i viaggi nei posti indicati, così da far ripartire il turismo, settore parecchio colpito dalla pandemia. La prima puntata sarà dedicata alla Valle d’Aosta, con il focus su un’antica strada consolare edificata in epoca romana. Trattasi de la Via delle Gallie, percorso che permette di raggiungere il Piemonte e di far visita ad alcune delle suggestive dimore di Casa Savoia. Dimore lussuose e sfarzose in cui la famiglia reale si rilassava e si rigenerava. Il viaggio si concluderà poi in terra ligure, più precisamente alle Cinque Terre.

Il futuro in Rai di Francesca Fialdini

Di recente si è molto parlato del futuro della Fialdini in Rai. Alcune indiscrezioni la volevano come protagonista del pomeriggio quotidiano di Rai Uno, ormai orfano di Caterina Balivo che ha lasciato Vieni da Me. Pare che la giornalista non abbia avallato tale scenario, preferendo rimanere in sella a Da noi… a ruota libera nello spazio domenicale. A breve se ne saprà qualcosa di più. A inizio luglio Viale Mazzini svelerà i palinsesti della prossima stagione e si avranno tutte le risposte.