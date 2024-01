Francesca Ferragni sospesa dal lavoro: il caso agghiacciante

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, quella meno esposta a livello mediatico (l’influencer cremonese ha anche un’altra congiunta, Valentina, pure lei molto seguita su Instagram), sarebbe stata sospesa o addirittura licenziata. E, a quanto sembra, tale fatto, che resta in attesa di essere confermato ufficialmente, altro non sarebbe che uno strascico del cosiddetto “Balocco gate” che ha travolto la moglie di Fedez. Ma si proceda con ordine.

A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia, nel corso della diretta della trasmissione radiofonica che conduce su Rtl 102.5. Secondo le informazioni in possesso del giornalista, Francesca, professione dentista, sarebbe stata lasciata a casa dallo studio in cui lavorava. Questo è ciò che ha reso noto Parpiglia in diretta:

“Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riserva inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni – l’ha mandata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.

Come poc’anzi sottolineato, la notizia resta in attesa di conferma o smentita. Certo è che, laddove davvero Francesca Ferragni si sia ritrovata a pagare professionalmente per un errore non suo, si sarebbe innanzi a un sopruso e a un caso alquanto agghiacciante. Perché un conto è Chiara, un conto è Francesca. E il discorso vale per qualsiasi famigliare di ogni genere ed età. Non esiste che un parente debba essere colpito indirettamente per degli errori commessi da qualcuno della famiglia.

La questione, sempre ammesso e non concesso che sia concreta e corrispondete alla realtà, è agghiacciante e inquietante. Si attendono chiarimenti da parte dei diretti interessati, vale a dire la sorella dentista di Chiara e soprattutto dallo studio da cui è assunta. Lo si ribadisce una volta di più: al momento trattasi di una indiscrezione che deve ancora trovare conferma. La speranza è che arrivi una smentita e che la vicenda del “Balocco gate” non abbia intaccato minimamente il percorso professionale di Francesca.

Chiara Ferragni e la reputazione incenerita

In poche settimane la reputazione di Chiara Ferragni è andata in fumo. Il “Balocco gate” l’ha travolta, facendola chiudere in un silenzio ermetico. Un paio di post nelle ultime settimane e zero sponsorizzazioni. In più lo spettro di dover affrontare un processo penale per truffa aggravata.