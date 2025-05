Francesca Ferragni, critiche ai video postati: ‘copia (male) Chiara’

Esiste una terza sorella Ferragni di cui si parla poco. La sorella maggiore Francesca Ferragni. Lei è dentista specializzata in chirurgia. Ha una sua professione ben specifica a cui si dedica con attenzione e passione. Rispetto alle altre due sorelle, Francesca sembra più orientata ad un percorso al di fuori dei social. Ha un compagno da anni e due bambini, di cui uno in arrivo a breve. Insomma Francesca è ben strutturata. Da un po’ di tempo però compaiono sulla sua bacheca social alcuni video promozionali che la vedono protagonista. Una volta si tratta di un cellulare, un’altra volta pubblicizza una nota marca di phon e spazzole, un’altra volta ancora dei viaggi in treno. Così ci siamo questi cosa stia accadendo nel mondo professionale.

E’ chiaro che dietro a queste sponsorizzazioni ci sarà un compenso interessante. A differenza di Valentina Ferragni, che ha deciso di seguire le orme della sorella nota, Francesca potrebbe sfruttare questa sua schiera di followers in maniera differente. Solamente su Instagram ha un seguito di 1,4 milioni di followers. Qualcosa di incredibile per qualsiasi professionista “standard”. Allora perché non sfruttare questa fortuna involontaria e fare dei video promozionali relativi alla propria professione? Potrebbe dedicare i suoi sforzi a questo invece di pubblicare argomenti che, in fin dei conti, non la riguardano. Di recente ha suggerito come costruire un video di marketing di successo. Con lo scopo, chiaramente, di fare pubblicità al telefonino usato per realizzarlo.

Le sorelle Ferragni e la dipendenza dai social

In molti si sono chiesti se l’influenza della ben più nota Chiara c’entri con questo percorso di Francesca. Le due sono estremamente legate e Francesca è sempre stata vicinissima alla sorella. In ogni occasione e specialmente nel periodo più buio, ovvero quello legato alla storia del “Pandoro Gate”. Ma da qui a diventare una sosia (scontata) di Chiara Ferragni ce ne passa. Il fatto di avere tanti followers comporta l’obbligo di vendersi per qualsiasi prodotto? Il suo ambito professionale ha molti spunti. Ferragni senior potrebbe studiare un piano editoriale, anche via social, che le permetterebbe di farsi conoscere non solo come la sorella di Chiara Ferragni ma anche, e soprattutto, come professionista in ambito dentistico.