Francesca Fagnani, terremoto in Rai: la giornalista vuole andarsene, richiesta già formalizzata

Altra grana in Rai: Francesca Fagnani sarebbe intenzionata a lasciare la tv di Stato. Lo riferisce l’AdnKronos, secondo cui la conduttrice di Belve già a giugno, quindi prima che ci fosse la presentazione dei palinsesti della stagione 2026/2027, avrebbe formalizzato ai vertici dell’azienda, attraverso il suo procuratore, la volontà di risolvere il contratto di esclusiva che la lega alla Rai fino alla primavera 2027. La lettera inviata ai piani alti di Viale Mazzini avrebbe avuto origine dalla nascita di tensioni interne che avrebbero portato Fagnani a ritenere compromesso il rapporto di fiducia con l’emittente pubblica.

Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai

Dopo che la conduttrice ha manifestato la volontà di rivedere il contratto in esclusiva, ci sarebbero state diverse interlocuzioni tra il suo procuratore e i vertici della Rai. Tuttavia, al momento, come riferito sempre dall’AdnKronos, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo tra le parti. In altre parole, non è ancora chiaro se Fagnani resterà in Rai.

La vicenda arriva in un momento delicato per la dirigenza dell’azienda che è già alle prese con il caso Report. Nelle scorse ore è stato ufficializzato il defenestramento di Sigfrido Ranucci. Al suo posto sono stati chiamati i giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ma è scoppiato il caos, con la redazione del programma che non ha gradito la scelta della Rai, facendo sapere di essere pronta in blocco a non lavorare più per la trasmissione.

A ciò si aggiunge l’addio alla Rai di Milo Infante, che si è accasato a Mediaset. Il giornalista ha salutato la tv di Stato non lesinando critiche alla gestione del suo contratto. Se si torna più indietro nel tempo, negli ultimi anni si sono verificate altre fughe ‘rumorose’ dall’emittente pubblica.

Ad esempio quella di Fabio Fazio che è approdato sul canale Nove con Che Tempo Che Fa. E come non citare il caso di Amadeus che dopo aver guidato cinque Festival di Sanremo ottenendo record di ascolti ha fatto le valigie, raggiungendo il collega Fazio a Discovery. A differenza del giornalista savonese, però, non ha ottenuto buoni risultati. E infatti pochi mesi fa è terminata la collaborazione con la rete. Contratto rescisso di comune accordo.