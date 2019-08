Francesca Del Taglia di Uomini e Donne: news sul matrimonio con Eugenio

Francesca Del Taglia parla del matrimonio con il suo Eugenio: “La proposta? Non è ancora arrivata!” Ecco le sue parole

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo formano una delle coppie più durature del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Da quando Eugenio, che era il tronista, scelse Francesca, sua corteggiatrice, i due non si sono più lasciati. Anzi, il loro legame è diventato sempre più forte con la nascita dei loro due bambini, Brando e Zeno. Ma…qualcosa manca. Di cosa stiamo parlando? Del matrimonio! Francesca ed Eugenio, infatti, non si sono ancora scambiati il fatidico “si”. Non che sia necessario, ovviamente, ma sarebbe comunque bello vederli suggellare il loro amore. Di questo argomento ne ha parlato proprio la Del Taglia che con tanta ironia ha ammesso, durante un intervista per Uomini e Donne Magazine, di sperare di ricevere la proposta il prima possibile. Eugenio realizzerà questo suo desiderio? Chissà!

Francesca Del Taglia: “Io ho già in mente l’abito che vorrei”

“Il matrimonio? Ah, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta” ha detto Francesca ridendo che poi ha ammesso: “L’abito da sposa nei miei sogni ce l’ho in mente… ma non vi dico niente (ride, ndr). Spero un giorno di poterlo mettere! […]Se ci sposassimo, penso che vorrei un centinaio di invitati. Non troppi, non pochi. Mi piace molto festeggiare, sono una persona gioiosa. Organizzerei qualcosa di bello per stare con gli amici e le persone care. […] Di recente siamo stati al matrimonio di Clarissa e Federico e per me lei era bellissima. Avrei evitato solo il rosso, che a me non piace, ma gli abiti di entrambi erano splendidi“.

“Sono rimasta scottata dalle critiche”, le parole di Francesca

Durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, quando sono state mandate in onda le scelte serali dei tronisti fatte nel castello, Francesca Del Taglia è stata presa di mira dagli haters. E durante l’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha rivelato di esserci rimasta molto male: “Ho ricevuto parecchie critiche, perché ho baciato il mio fidanzato da sei anni davanti a tutti. Non vedo cosa ci fosse di male. Le telecamere in quel momento mi hanno ripresa e sono stata accusata di volermi mettere al centro dell’attenzione. In ogni caso sono rimasta scottata, tanto che, la volta successiva, Eugenio e io siamo stati molto più freddi e distaccati: le telecamere ci stavano riprendendo in un momento in cui lui stava provando a darmi un bacio e io gli ho detto di non farlo allora tutti mi hanno attaccato, dicendo che sono finta e che non lo amo veramente. A questo punto meglio essere se stessi che cercare di essere qualcun’altro.”

Il consiglio della Del Taglia per i prossimi protagonisti di UeD

Francesca Del Taglia, infine, ha voluto lanciare un messaggio per i ragazzi e le ragazze che prenderanno parte alla prossima edizione di Uomini e Donne. Secondo la compagna di Eugenio Colombo infatti bisogna essere sempre se stessi senza aver paura del giudizio degli altri: “È l’arma vincente, soprattutto per trovare la persona giusta, quella che starà al vostro fianco per tutta la vita”.