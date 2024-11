Francesca De André: “Mio padre rideva del tumore”, Balivo toppa

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 oggi, giovedì 11 novembre, Caterina Balivo si è occupata delle complessità delle dinamiche familiari, rifacendosi alla Royal Family britannica, in occasione del 76° compleanno di Re Carlo. Dopo averne discusso con i suoi opinionisti, tra cui Patrizia Pellegrino e Filippo Nardi, si è collegata con Francesca De André, che vive, per l’appunto, una complessa situazione familiare. Com’è noto, l’ex gieffina ha da tempo interrotto i rapporti con il padre Cristiano, figlio del cantautore Fabrizio De André. Recentemente, poi, hanno fatto discutere delle sue dichiarazioni in cui lo ha accusato di guadagnare sulle canzoni del padre defunto.

Ospite a La Volta Buona, la De André ha fatto chiarezza sulle considerazioni artistiche su suo padre, mantenendo però una dura posizione contro di lui come padre e come uomo:

Io ho gratificato mio padre a livello artistico. Lui, secondo me, ha molte qualità come musicista e avrebbe dovuto coltivare più il suo, invece che lasciarlo da parte, dedicandosi eccessivamente a riportare le canzoni di suo padre, quindi un qualcosa che non è suo. Io di sicuro non ho modi meravigliosi di dire le cose, però la mia valutazione dal punto di vista artistico e di lui come padre a livello umano sono due cose che esulano completamente.

Successivamente, ha ribadito di non avere contatti con il padre da ormai molto tempo, spiegando che non si sarebbe interessato neanche ai suoi problemi di salute. Francesca ha infatti raccontato che, alla notizia della diagnosi del suo tumore, Cristiano De André avrebbe reagito addirittura ridendo:

Mio fratello non parla più con mio padre proprio perché non è riuscito nemmeno ad interessarsi quando sono stata in ospedale e ho avuto delle masse tumorali. Lui si affida ad un sacco di cliniche private, mentre di me non si è interessato minimamente. Anzi, so anche che si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave. Purtroppo io non posso avere parole amorevoli nei confronti di quest’uomo, che faccio anche fatica a chiamare padre.

Nonostante le dure rivelazioni di Francesca, Caterina Balivo le ha comunque chiesto se le dispiacesse non avere rapporti con il padre, ricordandole che “la vita non è per sempre” e che “è comunque tuo padre“. Una domanda evitabile, dato ciò che la De André aveva appena condiviso. Con fermezza, la De André ha giustamente sottolineato che i legame di sangue non contano quando una persona è stata solo dannosa nella tua vita.

Quando anche gli altri opinionisti hanno iniziato a parlare di rancori irrisolti o di comprendere i traumi passati del padre, l’ex gieffina è ‘esplosa’: “Io ho fatto molti lavori introspettivi, è riduttivo dare la propria opinione così velocemente e poter dire che io parlo con rancore. Io parlo con consapevolezza”. Al che, la Balivo le ha spiegato che nessuno voleva giudicarla. Tuttavia, quando Francesca ha dichiarato di essere molto fiera del suo cognome, la conduttrice l’ha salutata con un’uscita decisamente fuori luogo e inopportuna: “Però è grazie a tuo papà che lo hai”. L’intervista si è così conclusa, lasciando Francesca visibilmente imbarazzata e a disagio.