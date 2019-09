Francesca De Andrè in ospedale: si è sentita male a Live-Non è la d’Urso

Malore per Francesca De Andrè dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso

Francesca De Andrè si è sentita male dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda domenica 29 settembre 2019. Ad annunciarlo la padrona di casa Barbara d’Urso, piuttosto scossa da quanto accaduto. La figlia di Cristiano De Andrè è collassata pochi minuti prima dell’inizio della diretta su Canale 5. Ignoti, al momento, i motivi del malore ma la 29enne è stata subito soccorsa da un’ambulanza che è stata chiamata dalla produzione del programma. Francesca è stata accompagnata dal suo agente e da una giornalista di Barbarella, pronta ad informare il pubblico delle condizioni di salute della De Andrè.

Le parole di Giorgio Tambellini sul malore di Francesca

“Ha avuto un collasso causato sicuramente da stress per questo periodo che stiamo vivendo”, ha detto in studio Giorgio Tambellini. Il fidanzato di Francesca De Andrè non ha accompagnato la giovane in ospedale ma ha preferito restare nel salotto della d’Urso come previsto inizialmente per la puntata. Giorgio e Francesca dovevano infatti presenziare insieme a Live-Non è la d’Urso per parlare del loro ritorno di fiamma avvenuto la scorsa estate. Subito dopo la giornalista di Barbara d’Urso ha aggiornato il pubblico sulla situazione: “Francesca si è ripresa, sta bene. Ha ripreso anche a parlare”.