Francesca De André a Guess My Age: clamorosa gaffe su un noto attore

Francesca De André ospite a Guess My Age, gaffe su Benicio del Toro

Francesca De André è stato ospite nel programma di Tv8, condotto da Enrico Papi, Guess My Age. L’ex gieffina e nipote del grande Fabrizio De André ha giocato accanto al concorrente della serata. Dopo una partita non troppo fortunata, Francesca ha fatto una grande gaffe. Presa dal gioco e dall’idea di non vincere nulla (avendo perso quasi tutto il montepremi della serata), la De André non ha riconosciuto l’attore portoricano Benicio del Toro. “Ma chi è questo?!“, ha detto stizzita. Enrico Papi, neanche a dirlo, è rimasto senza parole ed esterrefatto per l’esclamazione, le ha risposto: “Come chi è, Francesca? Benicio del Toro è un grande attore“. Insomma, è possibile che la De André non conosca il protagonista di tanti film di successo come “Escobar“, “Soldado” e molti, molti altri?

Francesca De André gioca a Guess My Age e perde il montepremi

Nessuna vittoria per Francesca De André e il suo “collega” a Guess My Age. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita a scoprire l’età dell’ultima signora, concorrente dell’ultima manche. Accanto a lei ha giocato Gennaro, eh non Gennaro Lillio, suo ex fidanzato. La sorte ha voluto che la De André avesse accanto un ragazzo con lo stesso nome dell’ex compagno, proprio nel momento in cui ha rivelato, attraverso un’intervista, di convivere con Giorgio, e rivolgendo parole non troppo tenere nei confronti di Lillio.

De André vs Lillio: le ultime parole di Francesca sull’ex

Al settimanale Di Più tv, la De André ha specificato: “Io amavo Giorgio e lui mi amava ancora. Era già un anno che stavamo insieme. Vivevamo un rapporto di simbiosi e staccarci ci ha fatto perdere lucidità. Una volta uscita dal gioco ho lasciato quel modello perché ho capito che non era fatto per me. Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo“.