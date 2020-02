Francesca De André non perdona: Fabrizia chiede aiuto a Barbara d’Urso

Francesca De André contro la sorella: Fabrizia vuole fare la macchina della verità di Barbara d’Urso

Continua lo scontro a distanza tra Fabrizia e Francesca De André. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al vetriolo contro la sorella maggiore e Biagio D’Anelli, l’ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista di Barbara d’Urso. A detta di Francesca i due avrebbero messo su un complotto per farla mollare col fidanzato Giorgio Tambellini e avvicinarla al modello napoletano Gennaro Lillio, conosciuto nella Casa più spiata d’Italia. Teorie che Fabrizia ha respinto più volte ed è tornata a farlo a Pomeriggio 5, dove ha pubblicamente chiesto aiuto a Barbara d’Urso, che è molto vicina a Francesca.

Fabrizia De André si difende dalle accuse della sorella Francesca

“Sono un po’ stufa. È da settembre che andiamo avanti con questo show del complotto. Dopo l’appello fatto in tv non ho ricevuto nessuna risposta. Mi ha contattato a dicembre perché aveva dei vestiti a casa mia, mi ha detto che dovevo darli ad una terza persona, ma non ha voluto vedere me”, ha confidato Fabrizia De André a Pomeriggio 5. La modella ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Biagio D’Anelli: “Mi dispiace che continui con questa storia dell’invidia. Per Biagio provo solo stima, è un amico leale”. Fabrizia ha poi chiesto aiuto a Barbarella: “Aiutami tu, sono disposta a tutto. Alla macchina della verità, all’incontro in ascensore, a tutto”.

Barbara d’Urso e il consiglio a Pomeriggio 5 per Francesca

Dopo l’appello di Fabrizia De André Barbara d’Urso ha preso la parola per parlare in prima persona a Francesca, da anni opinionista nel suo salotto televisivo. “Cerca di recuperare, non isolarti. Gli anni passano senza che tu te ne accorga. Così facendo non potrai ricucire alcun rapporto col tuo nipotino”, ha detto Carmelita, che ha promesso a Fabrizia che farà del suo meglio per risolvere questa complicata situazione. Francesca, dal canto suo, sembra determinata a chiudere ogni tipo di rapporto con la sua famiglia.

Cosa ha detto Franceca De André contro la sorella Fabrizia

“Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa. Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici”, ha assicurato Francesca De André nell’intervista rilasciata al settimanale Mio.