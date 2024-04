Francesca De André, ex condannato per violenze: la sentenza

A due anni dalle scioccanti e dolorose rivelazioni di Francesca De André, il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate. Dopo quasi un anno dall’apertura del processo, il tribunale di Lucca ha emesso la sentenza definitiva. Prima di questa condanna, il tribunale aveva già notificato dei confronti di Tambellini il divieto di avvicinamento all’ex ragazza e l’allontanamento dalla casa familiare. Adesso, invece, il 40enne dovrà direttamente spendere i prossimi 3 anni e 3 mesi in carcere.

Francesca De André: le violenze domestiche dell’ex fidanzato

Francesca De André, nipote del noto cantautore Fabrizio De André, si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2019 durante la partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Nel corso del programma, la ragazza ebbe diversi confronti con l’allora fidanzato, Giorgio Tambellini, che fu protagonista di momenti spiacevoli in diretta. Una volta uscita dalla Casa, la relazione tra i due è continuata, fino alle tragiche confessioni di Francesca risalenti a maggio del 2022.

L’ex gieffina annunciò prima su Instagram di essere stata vittima di violenza fisica, per poi rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale mostrò le foto con gli evidenti segni dell’aggressione. La De André raccontò i dettagli terrificanti della relazione tossica vissuta con Tambellini, fatta di botte e minacce. Addirittura, spiegò di essere arrivata a perdere i sensi per le troppe percosse e di essere viva per miracolo. Proprio in quell’occasione, fu aiutata da una vicina di casa che chiamò i carabinieri e l’ambulanza. L’ex concorrente del Grande Fratello finì in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e il volto completamente tumefatto.

A seguito della denuncia, Francesca disse ai microfoni di Chi di voler vedere l’ex fidanzato in carcere. Dopo due anni, finalmente è arrivata la sentenza e Tambellini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Per ora, non ci sono state ancora dichiarazioni della De André sull’esito del processo. Alcuni mesi fa, l’ex naufraga ha dovuto vivere un altro evento traumatico: lo scorso settembre, è stata ricoverata d’urgenza per un tumore.