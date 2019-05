Francesca De André e Gennaro: le reazioni dopo il confronto con Giorgio

Francesca De André e Gennaro: il confronto con Giorgio al Grande Fratello stupisce tutti

Il confronto tanto atteso al Grande Fratello, tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio è avvenuto nel corso della puntata in onda ieri sera. Nessuno scontro tra i due innamorati, che hanno scelto di scambiarsi coccole e baci anziché chiarire le varie situazioni di cui sono protagonisti. In particolare, la reazione di Giorgio alla forte vicinanza tra Francesca e Gennaro Lillio ha stupito non poco. Tutti si sarebbero aspettati un minimo di fastidio da parte del giovane, che però ha rivelato di aver compreso molto bene la situazione. Lo stesso Gennaro, dopo la puntata, ammette in confessionale che attendeva un dibattito con il fidanzato della De André. Scendendo nel dettaglio, Lillio era sicuro che una volta raggiunti i due fidanzati avrebbe avuto uno scontro con Giorgio. Invece, quest’ultimo si è comportato in modo completamente inaspettato. Anzi, ha anche affermato che Gennaro ha fatto bene a creare degli avvicinamenti fisici con Francesca. Non traspare alcuna gelosia da parte dell’uomo, su cui erano spuntati fuori dei gossip su un suo presunto tradimento.

Francesca De André, Gennaro e Giorgio: la reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello

Neppure Gennaro si aspettava che avrebbe avuto un confronto così tranquillo e sereno con Giorgio. Lillio è contento di non aver dovuto accendere un dibattito con la De André. Intanto, anche Francesca nota come il tutto sia proceduto in modo molto tranquillo: “Siamo ragazzi, accumuliamo una serie di stress, come li sfoghi a questa età?”. La De André si riferisce a quanto è accaduto fino ad ora nella Casa con Gennaro. Ed ecco che al riguardo esprimono la loro opinione altri concorrenti del reality. C’è chi è convinto che tra loro ci sia qualcosa in più di un’amicizia. In particolare, Valentina Vignali è sicura che sia nata una forte attrazione tra Francesca e Gennaro, che sarebbero però costretti a restare amici: “Sono soltanto amici, perché devono essere amici, c’è una forte attrazione secondo me”. Serena Rutelli, invece, appare abbastanza perplessa in confessionale, mentre parla della strana reazione di Giorgio.

Grande Fratello, Francesca De André e l’accesa discussione con Rosy

Intanto, anche Erica Piamonte dice la sua sul rapporto tra Francesca e Gennaro. La gieffina non riesce a comprende soprattutto Lillio, il quale secondo lei non dovrebbe definirsi amico della De André. Quest’ultima, nel frattempo, ricorda anche lo scontro avuto con Rosy, la ragazza fotografata insieme a Giorgio. Francesca ammette di aver iniziato a credere alle sue parole quando ha nominato il figlio.