Francesca De André dopo il Gf? Le ultime news: “Tornerà da Giorgio”

Grande Fratello: Barbara d’Urso parla di Giorgio e Francesca De Andrè

Oggi a Pomeriggio Cinque, durante la pagina dedicata al gossip, si è parlato di nuovo degli ultimi eventi che hanno visto protagonista Francesca De André al Gf. In studio Barbara d’Urso ha mostrato i momenti più salienti della diretta di ieri, tirando in causa di nuovo Giorgio, l’ex (?) fidanzato di Francesca. La conduttrice, conoscendo bene Francesca e seguendola molto nella Casa, è arrivata oggi ad avere una conclusione. Secondo la d’Urso la storia tra la De André e Giorgio non sarebbe ancora finita. La gieffina è ancora molto innamorata di lui e questo, alla fine, potrebbe portala a ritornare indietro sui suoi passi.

Gf 16, Barbara d’Urso spiazza a Pomeriggio Cinque: “Francesca De Andrè ritornerà da Giorgio”

Francesca De André è ancora innamorata di Giorgio o c’è Gennaro nel suo futuro? La sorella, ospite oggi a Pomeriggio Cinque, ha detto che spera di vedere voltare pagina alla gieddina. Dello stesso parere, invece, sembra non essere Barbara d’Urso che, commentando in diretta la lite tra Gennaro e Francesca al Gf, ha dichiarato: “Sono certa che Francesca uscirà dalla Casa e andrà a Firenze da Giorgio […] ha perso il nome della ragione”. Intanto, in queste ore, la De André ha minacciato di abbandonare il reality. La tensione è alle stelle e testa e cuore sembrano ancora darle il tormento.

Francesca De André si scaglia contro Gennaro: il web insorge

Sta facendo molto discutere la lite avvenuta ieri sera tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Quest’ultima, dopo aver inveito contro il concorrente del Gf, si è scagliata contro di lui (colpendolo anche fisicamente). Il gesto della ragazza ha fatto molto arrabbiare il web. La sorella di Francesca, ospite a Pomeriggio Cinque, ha allora provato a giustificare questo sfogo: “Non so cosa dire, probabilmente ha accumulato tanto e sta sfogando così. Lei non pensa le cose che dice, chi la conosce lo sa”.