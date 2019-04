Francesca De André ripensa a Interrante: le lacrime dopo la tregua con la Canessa

Daniele Interrante, Guendalina Canessa e Francesca De André: gli ultimi gossip dal Grande Fratello

Forse il Grande Fratello è riuscito in una mission impossible. Francesca De André e Guendalina Canessa, dopo l’acceso scontro in diretta, parlano serenamente nel giardino della Casa godendosi la giornata di sole. Il temporale, che porta il nome di Daniele Interrante, sembra finito. Le due gieffine parlano degli interventi chirurgici di mastoplastica additiva fatti da Guenda e nominano anche la dolce e piccola Chloe, figlia della Canessa e di Interrante. Una scena che in pochi si sarebbero aspettati, anche la stessa Francesca De André si sente frastornata e investita da sentimenti contrastanti. La sua confidente è Martina Nasoni. Francesca è in lacrime e si confida, senza nascondere i suoi reali sentimenti.

Francesca De André in lacrime per Daniele Interrante

Con le lacrime al volto, la De André si sfoga e riferendosi a Daniele Interrante spiega: “Spero che stia bene, spero che non se la stia vivendo male“. Per anni, infatti, non c’è stata pace e la storia tra Francesca e Daniele è stata tormentata dalle accuse del tradimento ai danni della Canessa. Quando Martina chiede spiegazioni sui motivi di questa preoccupazione, Francesca spiega: “Per tutte le diatribe che ci sono state, ci siamo lasciati per questa situazione, adesso che spezzo questa catena con lei, sto pensando a come sarebbe andata se tutto questo fosse successo prima“. A quel punto Martina, la ragazza dal cuore di latta, fa una domanda esplicita, chiedendo a Francesca se stia ripensando alla sua storia d’amore con Daniele Interrante. Ma la De André chiudo il discorso: “Alla fine è andata meglio così, io ho l’amore mio“, riferendosi all’attuale fidanzato Giorgio.

Daniele Interrante Social Facebook, Instagram, Twitter

In tutto questo ci siamo accorti che il bellissimo Daniele Interrante non usa nessun social! Lo aspettiamo da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e scopriremo come sta e cosa pensa di questa guerra che ormai volge verso la pace!