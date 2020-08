Francesca De André ancora contro Dori Ghezzi: “Certe cose le devi fare”

Non c’è pace per la famiglia De André. Sulle pagine del settimanale Diva e Donna, Francesca De André è tornata ad attaccare i suoi parenti tra cui Dori Ghezzi, seconda moglie del defunto nonno Fabrizio. Più di una volta la cantante del duo Wess & Dori ha provato a riconciliarsi con l’opinionista di Barbara d’Urso ma non è riuscita mai nel suo intento. Il legame tra l’artista e l’ex di Daniele Interrante si è spezzato ormai anni fa, quando Francesca è finita in un orfanotrofio comunale dopo una lunga disputa famigliare. Ai tempi della partecipazione della De André al Grande Fratello Dori ha provato a tendere una mano alla ragazza ma non c’è stata mai nessuna reale riappacificazione. A detta dell’ex gieffina è stata colpa della 74enne, che non ha mai preso sul serio la questione.

Le parole di Francesca De André contro Dori Ghezzi

“Dori Ghezzi? La vita è spesso quello che accade dietro la facciata pubblica. Non è tutto oro quello che vediamo in superficie”, ha dichiarato Francesca De André alla rivista edita da Cairo Editore. “In un’intervista dell’anno scorso, mentre ero chiusa nella Casa del Grande Fratello, parlava di pace in famiglia… Certe cose non le devi dire, le devi fare”, ha aggiunto. Francesca ha poi raccontato del periodo trascorso nell’abitazione della Ghezzi: “Dopo la convivenza con mio padre, con cui non finì bene, ho fatto la nomade. L’ultimo mese, a casa con Dori. Mi diceva: “Non ti preoccupare, ti prendo io in affidamento”. Un giorno l’assistente sociale mi comunica che dalla mattina dopo sarei dovuta entrare in istituto. Non ho ben capito cosa sia successo”.

Nessun rapporto tra Francesca De André e Dori Ghezzi

Nel corso del tempo Francesca De André e Dori Ghezzi non sono mai riuscite a ristabilire un feeling e si sono “parlate” solo ed esclusivamente tramite botta e risposta su giornali e televisioni. Diverso il rapporto tra Dori e Fabrizia De André, la sorella maggiore di Francesca. La cantante e la modella sono sempre andate molto d’accordo e Fabrizia è da anni coinvolta nelle attività dell’associazione creata a nome di Fabrizio De André, scomparso nel 1999 all’età di 59 anni. Il cantautore, tra i più apprezzati e stimati della musica italiana, è deceduto a causa di un tumore ai polmoni.

Chi è Dori Ghezzi e la storia d’amore con Fabrizio De André

Dori Ghezzi è diventata famosa come cantante negli Anni Settanta grazie a una proficua collaborazione con il cantante americano Wess. Il duo vocale ha segnato quegli anni con brani di successo, diventati dei veri e propri classici della musica italiana. Un esempio su tutti? La canzone Un corpo e un’anima. La Ghezzi ha conosciuto De André nel 1975: Fabrizio si era da poco separato dalla prima moglie Enrica (nonna di Francesca), dalla quale ha avuto il figlio Cristiano. Dori ha poi avuto dal marito una bambina, Luisa Vittoria detta Luvì, che oggi lavora come musicista.

La situazione oggi tra Francesca De André e il padre Cristiano

Passa il tempo ma non cambia la situazione tra Francesca e Cristiano De André. La battaglia legale tra i due è ancora in corso. Il figlio d’arte ha deciso di declinare qualsiasi invito televisivo della figlia, avuta dall’ex moglie spagnola Carmen De Cespedes.