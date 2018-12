Francesca Cipriani delusa: “Ecco cosa mi ha fatto la moglie di Walter Nudo”

Francesca Cipriani e la moglie di Walter Nudo: lo sfogo della soubrette a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani continua ad aspettare Walter Nudo fuori la Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è sempre più innamorata dell’attore italo-canadese, ma il ritorno della moglie Celine ha cambiato le carte in tavola. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confidato a Pomeriggio 5 un episodio spiacevole che l’ha molto turbata. “Io sono sempre solidale con le donne, non mi metto mai contro le donne. Per questo mi è dispiaciuto vedere che la moglie di Walter ha messo ‘mi piace’ sui social network a delle persone che mi hanno offeso. Persone che hanno scritto commenti brutti, come:”Quella è tutta plastica”. Non è carino vedere queste cose”, ha confidato Francesca. Che è stata subito appoggiata da Lisa Fusco, che ha rivelato: “È vero, l’ho visto anche io”. La padrona di casa Barbara d’Urso ha provato a cercare una spiegazione: “Sicuramente si sarà sbagliata, succede”.

Francesca Cipriani continua ad aspettare Walter Nudo

Nonostante questo spiacevole inconveniente, Francesca Cipriani ci ha tenuto a precisare: “Io sapevo che Walter era single, altrimenti non mi sarei mai fatta avanti. Non mi sarei mai intromessa in un matrimonio. Una volta uscito sarà lui a decidere”. Ma Martina Hamdy, altra ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere che Walter è convinto che l’interesse di Francesca sia solo un gioco orchestrato dalla produzione della trasmissione di Ilary Blasi. L’attore non ha infatti preso sul serio la candidatura della Cipriani, con grande dispiacere dell’abruzzese che, senza mezzi termini, si è definita innamorata della star di Incantesimo.

Pomeriggio 5: tutti fanno il tifo per Walter Nudo

Intanto tutti gli opinionisti di Pomeriggio 5 – da Francesca Cipriani a Francesca De Andrè, passando per Riccardo Signoretti – sono convinti della vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip. Una convinzione che hanno pure gli scommettitori: Walter è il favorito, seguito da Silvia Provvedi e Francesco Monte.