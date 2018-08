Francesca Cipriani criticata per le foto ritoccate: la showgirl replica con ironia

Francesca Cipriani risponde con ironia a chi l’accusa di ritoccare troppo le sue foto: la replica sui social

L’autoironia di Francesca Cipriani è sicuramente una delle qualità più apprezzate dai suoi fan. In televisione e sui social, infatti, l’ex pupa bionda è riuscita a far amare il suo personaggio esuberante e sopra le righe, arrivando dritta al cuore degli italiani. Persino alle critiche, adesso, Francesca Cipriani risponde con l’ironia che l’ha sempre contraddistinta. Nelle ultime ore, infatti, ad un utente che su Instagram l’ha accusata di ritoccare troppo le sue foto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha replicato senza fare alcuna polemica. Al commento acido, nello specifico, la Cipriani ha risposto non perdendo la sua verve, forse strappando anche un sorriso a chi sembrava pronto alla disputa.

Francesca Cipriani e i ritocchi alle foto sui social: l’ironia dell’ex naufraga mette a tacere ogni polemica

“Strumento leviga senza ritegno” ha scritto una ragazza su Instagram sotto l’ultima foto condivisa da Francesca Cipriani. L’intenzione dell’utente polemico, quasi sicuramente, era quella di far riferimento ad uno di quei filtri speciali che permettono di ritoccare le foto prima della condivisione sui social. Se Francesca Cipriani abbia più o meno fatto ricorso a questo tipo di tecnica non lo sappiamo e, in fondo, non ci pare di vitale importanza saperlo. Quello che abbiamo notato, però, è il commento di risposta lasciato dall’ex naufraga al suo follower. La Cipriani, infatti, ha scelto di replicare con ironia alle accuse, stoppando sul nascere ogni tipo di polemica sterile.

Francesca Cipriani interviene sui social: la sua risposta contro le critiche ricevute

Il commento lasciato sotto l’immagine incriminata, come accennato sopra, non è passato inosservato agli occhi di Francesca Cipriani. Quest’ultima infatti, forse per evitare di sollevare polveroni inutili, all’utente che l’ha criticata ha risposto: “Chi è senza pietra scagli la prima pietra”. Una risposta questa che è decisamente piaciuta ai suoi fan, e i numerosi like ricevuti al commento non fanno altro che dimostrarlo.