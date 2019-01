Francesca Cipriani contro Walter Nudo: caos a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Francesca Cipriani si scaglia contro Walter Nudo dopo il GF Vip: accuse inaspettate

Incredibile colpo di scena quello andato in onda nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5. Dopo aver ospitato Walter Nudo alcuni giorni fa, Barbara d’Urso questo pomeriggio ha avuto in collegamento da Roma la meravigliosa Francesca Cipriani. Come già saprete, alcuni mesi fa la ragazza ha dichiarato di essersi innamorata del vincitore del Grande Fratello Vip, tanto da essere pronta a tutto pur di incontrarlo. Alla fine, lei ha avuto la possibilità di passare un po’ di tempo con lui proprio durante una delle puntate del reality-show condotto da Ilary Blasi. Le cose non sono andate affatto bene e oggi l’esuberante bionda ha rivelato alcuni importanti retroscena su lei e l’attore.

Francesca Cipriani delusa da Walter Nudo: importanti rivelazioni a Pomeriggio 5

Francesca ha rivelato di aver inviato un messaggio WhatsApp a Walter dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. La ragazza ha raccontato di essersi complimentata con lui, senza però ricevere mai alcuna risposta dal diretto interessato. La Cipriani ha anche aggiunto che Nudo ha visualizzato sicuramente il suo sms, dato che le spunte della conversazione sono poi diventate blu. Di fronte a tale e mancata risposta, la donna è rimasta molto male e da Barbara d’Urso non ha potuto fare a meno di dare del maleducato all’attore. In ogni caso, non è finita qui. Successivamente, l’uomo è stato costretto a commentare, a causa del gioco ‘Obbligo o Verità’ a cui sono stati sottoposti tutti gli ex gieffini, una delle foto Instagram di Francesca.

Walter Nudo maleducato con Francesca Cipriani? Lo sfogo a Pomeriggio 5

La soubrette ha rivelato che dopo il commento di Walter, lei gli ha mandato un nuovo messaggio sui social con cui chiedeva come stesse. Nonostante ciò, lui pare aver tagliato corto il prima possibile. Insomma, Francesca sembrerebbe aver ricevute proprio un due di picche. In tutto ciò, la diretta interessata sperava in un saluto o in un semplice scambio di parole dato che è stata sua fan per tutti e tre i mesi del GF Vip.