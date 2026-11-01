Francesca Chillemi in lacrime parla della seconda figlia, “nata prematura e pesava 800 grammi: come sta oggi”

Francesca Chillemi è rimasta in silenzio per mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, Esmeralda, frutto d’amore avuto a fine 2025 con Eugenio Grimaldi. Sulla venuta alla luce della piccola sono circolate diverse indiscrezioni, tra cui quella che fosse nata in anticipo, restando in ospedale per alcune settimane. L’attrice siciliana ha rotto il silenzio sulla vicenda per la prima volta a Verissimo, confidandosi con Silvia Toffanin e confermando di aver partorito con tre mesi d’anticipo. Oggi il peggio è alle spalle: Esmeralda sta bene.

Verissimo, Francesca Chillemi in lacrime: la figlia Esmeralda è nata prematura e pesava 800 grammi

Ospite a Verissimo della puntata in onda l’1 novembre, la protagonista di Viola come il mare ed ex Miss Italia ha spiegato che Esmeralda “aveva fretta di nascere” e che “è nata un pochino prematura, un po’ tanto, di 6 mesi, pesava 800 grammi”. Un racconto intimo di una situazione delicata. Probabilmente, a evitare che la situazione diventasse ancora più drammatica è stato l’istinto dell’attrice: “Penso che quel giorno qualcuno mi abbia portato in ospedale: io non dovevo fare visite, ma una sensazione interna mi ha detto di andare a visitarmi. Ho avuto un istinto di mamma. Se ho avuto paura? Non c’è stato tempo per la paura”.

Chillemi, a tratti, ha faticato a rispondere alle domande di Toffanin e sul viso le è affiorata qualche lacrima ripensando a quei momenti tosti. Per mesi, pubblicamente, ha preferito mantenere massimo riserbo sulla vicenda, non rilasciando alcuna dichiarazione e non commentando in alcun modo le voci trapelate a mezzo stampa. “Sono delle cose che tieni un po’ riservate per rispetto – ha riflettuto – anche di chi lo sta provando in questo momento“.

Chillemi sulla figlia Esmeralda: “Ora sta bene”

“Ora la piccola sta bene”, ha rassicurato. Il periodo buio fa parte del passato. Chillemi ha sottolineato come per lei sia stata fondamentale la vicinanza della famiglia e degli amici. Ha anche confermato indirettamente che Esmeralda ha trascorso diverse settimane in ospedale prima di poter andare a casa con mamma e papà. “Anche il lavoro, dopo 4 mesi di ospedale, è stato importante per me. Ho sempre avuto degli aiuti esterni”, ha raccontato l’interprete che ha poi osservato che la prima gravidanza, quella di Rania (la figlia avuta nel 2016 con l’imprenditore Stefano Rosso), l’ha trasformata, mentre la seconda l’ha fatta crescere. Oggi si sente più gioiosa ed è tornata a essere concentrata sulle cose belle della vita.

“Adesso quello che mi fa impazzire è vedere due bambine di età diverse, legatissime e un amore grandissimo che hanno una per l’altra. La piccola è molto energica, non sa contenere la sua emotività, quindi quando sta con Rania impazzisce”, ha concluso.

Il silenzio sulla rottura con Stefano Rosso e la relazione con Eugenio Grimaldi

Chillemi è stata legata sentimentalmente a Stefano Rosso dal 2014 al 2023. Entrambi non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ai motivi della rottura. Dal 2024 l’ex Miss Italia ha iniziato una relazione con Eugenio Grimaldi, erede di Grimaldi Group. Nei mesi scorsi si è mormorato di preparativi matrimoniali, ma l’idea delle nozze sarebbe stata per il momento messa in stand by.