Can Yaman e Francesca Chillemi sono sbarcati in laguna per presenziare all’evento di presentazione di Viola come il mare, la serie tv che li vede protagonisti e che sarà trasmessa a breve su Canale Cinque. Non appena hanno messo piede fuori dalla barca con i quali sono giunti alla Mostra del Cinema sono stati travolti dai flash dei fotografi. Non solo: la ‘coppia’ artistica è stata raggiunta anche da un paio di richieste indelicate che hanno provocato un evidente imbarazzo. Ma si proceda con ordine: Can e l’interprete messinese sono stati ultrà chiacchierati dal gossip nei mesi scorsi. Sono infatti circolate parecchie voci (mai confermate) di un presunto flirt vissuto clandestinamente dai due attori. La questione è stata alquanto delicata visto che la Chillemi da anni è legata all’imprenditore Stefano Rosso con il quale ha avuto una figlia nel 2016.

Come poc’anzi scritto, la voce che Yaman e l’ex Miss Italia avrebbero avuto una relazione segreta è stata assai rumorosa. A far scoppiare il caso fu Chi Magazine. Il novembre scorso pubblicò degli scatti di Can e la Chillemi, intercettati a uscire dallo stesso appartamento romano. Presumibilmente, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due avevano trascorso la notte assieme. Sulla vicenda i diretti interessati hanno tenuto le bocche cucitissime. Lo stesso ha fatto Stefano Rosso. Morale della favola? Nessuno sa di preciso se ci sia stato un tradimento o meno. Quel che è sicuro è che la situazione è apparsa alquanto scottante, almeno a livello mediatico.

Si arriva ai giorni della Mostra del Cinema di Venezia. Si diceva che Can e l’attrice, non appena sono stati adocchiati dai fotografi, hanno ricevuto qualche richiesta fuori luogo. “Bacio, bacio, bacio…”, il coro levatosi quando i due attori sono spuntati innanzi ai flash. Subito è scattato l’imbarazzo, con la Chillemi che si è lasciata scappare un “Ma va…”. E infatti non c’è stato alcun bacio, nemmeno di scena.

Qualcuno ha poi urlato una cosa ancor più indelicata: “Fate l’amore!”. Stavolta è stato il divo turco a intervenire, liquidando la questione con una battuta, più o meno azzeccata: “Prossimo anno”. Pure Yaman è apparso visibilmente imbarazzato. Da segnalare che in laguna c’è anche il compagno della Chillemi, che l’ha seguita nella ‘gita’ veneziana.

La presentazione a Venezia di Viola come il mare

La presentazione di Viola come il mare si terrà martedì 6 settembre alla 79esima edizione del Festival di Venezia. All’appuntamento, oltre ai due attori protagonisti, parteciperà il regista Francesco Vicario.

Viola come il mare è una serie light crime che consta di 6 puntate da 100 minuti ed è tratta dal romanzo Conosci l’estate? Di Simona Tanzini. Sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022, in prima serata, su Canale 5.