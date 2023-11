Francesca Brambilla, pancione gigante: “Gemelli? Ecco la verità”

Francesca Brambilla, ex Bona di Avanti un Altro, a breve darà alla luce il suo primo frutto d’amore. Attorno alla sua gravidanza si è creato un vero e proprio mistero. La ragazza bergamasca classe 1992 ha annunciato di essere incinta lo scorso agosto, senza dire chi sarà il neo papà. Non solo: non ha nemmeno svelato il sesso del bebè. Nei giorni scorsi si è aggiunto un ulteriore mistero: la giovane ha postato delle sue foto in cui la si vede con un pancione enorme, il che ha fatto sorgere un altro dubbio: non è che aspetta dei gemelli

Ainett Stephens chiede alla collega Brambilla se aspetta dei gemelli: la risposta

Su quest’ultima vicenda è intervenuta la diretta interessata. Su Instagram la showgirl Ainett Stephens ha ipotizzato che la Brambilla stia aspettando più di un bebè. Pronta la risposta della diretta interessata: “No, mi sta già facendo impazzire uno”. Qualcuno ha pensato che quel “uno” fosse rivelatorio per quel che riguarda il sesso del bebè. Nulla di tutto questo: Francesca ha semplicemente usato il termine maschile perché da sempre ritenuto generico. Tutto qui.

Nelle scorse ore l’ex Bona ha fatto apparire sui suoi profili social altri indizi. “Mamma di A.L.”, ha scritto sotto a uno scatto un cui si vede il pancione. Pare che “A.L.” siano le iniziali del nome del frutto d’amore che porta in grembo. E il suo fidanzato? Chi è? In questo caso il mistero perdura. Si mormora che sia un noto fotografo, ma si tratta soltanto di una voce priva di conferme. L’uomo, evidentemente, è assai geloso della sua privacy e non vuole assolutamente, almeno per ora, apparire pubblicamente. Di lui infatti non ci sono foto assieme a Francesca, nessuna dedica social, nulla di nulla.

Infine il tasto dolente. La showgirl, dopo aver postato negli ultimi giorni alcuni scatti della sua prorompente e dolce panciona, è stata raggiunta da una miriade di messaggi tripudianti, ma anche da parecchi commenti odiosi. Diversi coloro che l’hanno accusata di esibizionismo. “I social vi danno alla testa, che schifo“, una delle repliche piccate della Brambilla, la quale si è difesa invitando gli haters a starsene zitti.