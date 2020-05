Francesca Barra sfogo: “Chi sbaglia pagherà” e confessioni Santamaria

La furia di Francesca Barra sui Navigli di Milano: cos’è successo? E l’intervista a Vieni da me con Claudio Santamaria

Francesca Barra è un fiume in piena! Non può proprio tollerare chi critica Milano e la sua gente, quella che, qualche giorno fa, si sarebbe riversata sui Navigli e creato assembramenti che, in tempi di Coronavirus, dovrebbero essere assolutamente evitati. La giornalista, che vive proprio in quel luogo, ha spiegato che non si è verificato nulla di quello che hanno scritto e che, dietro a false notizie, ci sarebbe dell’altro. La Barra ha voluto chiarire tutto, trovando riscontri positivi da parte dei suoi follower: molti di loro hanno spiegato che, vivendo a Milano, non hanno visto nulla di tutto ciò che è stato raccontato negli ultimi giorni. Ha anche raccontato qualcosa di più sulla sua vita con Claudio Santamaria a Vieni da me.

Francesca Barra su Instagram: “Basta fesserie, scoppiato un caso sul nulla”

La giornalista Francesca Barra non vuole più trattenersi: “Basta fesserie sulla questione Navigli – ha scritto sul suo profilo Instagram –. Io abito qui, proprio qui, nella via pedonale tanto fotografata. State danneggiando commercianti, persone per bene… per foto scattate non so come e con quale strumentale obiettivo. La gente esce di casa, la gente aspetta il cibo da asporto, porta fuori il cane. Poi se c’è in mezzo qualcuno che come sempre disubbidisce, si toglie la mascherina, forma assembramenti, sbaglia. Ma non può scoppiare un caso sul nulla”.

Prove di Francesca Barra su gente che non ha rispettato le regole

Secondo la moglie di Claudio Santamaria, sarebbe stato mistificato quello che è successo sui Navigli di Milano, ma ha anche aggiunto che avrebbe delle prove di gente che sul serio non ha rispettato le misure per il Coronavirus nel giorno di Pasqua: “Non parlate se non conoscete la verità, il luogo e se non c’eravate. Non usate questa notizia per scopi politici o personali. Ho visto a Pasqua foto o storie di feste, assembramenti senza mascherine e solo il fatto che non sono una giustiziera 2.0 non me le ha fatte ancora condividere. Ma se continuate esisteranno sedi opportune. Sono pronta a sostenere chi vive e lavora nella mia vita. E a dimostrare cosa accade altrove. Basta!”.

Al momento ci sono due correnti differenti: quella secondo cui i Navigli si sono rivelati luoghi in cui si infrangono le norme per il contenimento del Coronavirus, mettendo a rischio la vita per un aperitivo; e l’altra con cui si evince che non c’è stato nessun tipo di assembramento: “Chi sbaglia pagherà – ha concluso così Francesca Barra su Instagram –. Ma anche chi fa cattiva informazione. Menomale che esiste anche il sano giornalismo che ha il coraggio di dire la verità. (La foto che ho postato è vecchia!)”.

Claudio Santamaria e Francesca Barra a Vieni da me

Piccole pillole di gossip su Francesca Barra e Claudia Santamaria oggi a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo. Marito e moglie hanno voluto ricordare il loro primo matrimonio: “La seconda volta l’ha voluto lui. La prima volta è stata una delle cose più romantiche, folli, lo abbiamo fatto a Las Vegas, da soli, con le fedi comprate sul lungomare di Santa Monica”; l’attore ha specificato: “L’ho fatto per la seconda volta perché non riuscivo a credere che qualcuna, un giorno, avrebbe potuto sposarmi”.