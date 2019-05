Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio

Cicogna in volo per Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore aspettano un figlio. L’annuncio è arrivato in diretta tv a Live-Non è la d’Urso, nella puntata di mercoledì 1 maggio. La Barra, che è spesso ospite di Barbarella in qualità di opinionista, ha annunciato la sua gravidanza durante una discussione con il famigerato farmacista Alberico Lemme. Durante il confronto, piuttosto acceso, la Barra ha lasciato lo studio perché incinta. Una confessione e un gesto che nessuno si aspettava, a partire dalla padrona di casa che non era a conoscenza delle condizioni della sua ospite.

Per Francesca Barra si tratta del quarto figlio

Dunque Francesca Barra aspetta il quarto figlio. Prima di sposare Claudio Santamaria la giornalista e scrittrice ha avuto i piccoli Renato (13 anni), Emma (6) e Greta (3) dall’ex marito Marcello. L’attore è invece padre di Emma, la figlia nata dieci anni fa dal rapporto con la stilista Delfina Delettrez Fendi.

L’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme ufficialmente dal 2017 ma si conoscono da tempo. I due sono stati a lungo amici e solo qualche anno fa sono stati travolti dalla passione. Il matrimonio è arrivato nel 2018, prima a Las Vegas e poi a Roma.