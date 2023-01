Nuove grane per Francesca Barra e il marito Claudio Santamaria. Dopo gli insulti di qualche anno fa per via della loro relazione, nata dopo due matrimoni falliti, ora la coppia deve fare i conti con chi dice che ha inventato l’aborto spontaneo di quattro anni fa. Prima della nascita della piccola Atena, nata a febbraio 2022, la Barra ha perso un figlio nel 2019. Un vero e proprio dramma per la giornalista e scrittrice e il famoso attore, che ne hanno parlato in diversi programmi televisivi.

Roberta Bruzzone contro Francesca Barra e Claudio Santamaria

La questione è tornata a galla ora che Claudio Santamaria ha condiviso sui social network alcuni audio privati in cui la Roberta Bruzzone ha messo in dubbio la veridicità dell’aborto spontaneo. La criminologa ha chiarito di non aver mai avuto troppa stima della coppia e a suo dire i due avrebbero addirittura inventato una notizia così tragica pur di far parlare di loro. Un fatto che ha spinto alcuni haters ad appoggiare la teoria della Bruzzone e ad attaccare la Barra.

La dura risposta di Francesca Barra ad un hater

Francesca Barra ha condiviso su Instagram il commento agghiacciante di un utente, che l’ha decisamente portata su tutte le furie: “Chi può provare che quello che dice sulla Barra non sia vero? Secondo me se una criminologa di successo come la Bruzzone ha fatto questa esternazione probabilmente è perché sa qualcosa”.

Messaggio al quale Francesca Barra ha risposto duramente:

“Fosse l’ultima cosa che faccio, tutti questi fake. Uno ad uno. Li trascinerò in tribunale. “Se era veramente incinta lo deve provare”. Quindi io, mio marito, il medico, l’ospedale, avremmo mentito non solo al pubblico ma ai miei bambini a casa, che piangevano con me e per me. Spargere questo male colpendolo me e mio marito è terribile. Persecutorio”

La moglie di Claudio Santamaria ha poi aggiunto:

“Chi continua a definirla opinione il fatto che io e Claudio abbiamo mentito su un aborto sa cosa significhi perdere un bambino? Ne ho sentite tante in questi anni, letto screenshot con ricostruzioni terribili. Ho letto schifezze in cui si tiravano in mezzo i miei figli, sono stata perseguitata abbastanza, ma questa diffamazione mi fa vomitare. Perdere un bambino è un’esperienza che non si augura nemmeno al peggior nemico”

La storia d’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme ufficialmente dal 2017 ma si conoscono da tempo. I due sono stati a lungo amici e solo qualche anno fa sono stati travolti dalla passione e hanno dato il via alla loro bella e intensa storia d’amore. Il matrimonio è arrivato nel 2018, prima a Las Vegas in forma intima e poi a Roma. Nel 2022 è nata la figlia Atena dopo il già citato aborto spontaneo del 2019.

La giornalista e opinionista tv è mamma anche di Renato (17 anni), Emma (10) e Greta (7) dall’ex marito Marcello. L’attore è invece padre di Emma, la figlia nata quattordici anni fa dal rapporto con la stilista Delfina Delettrez Fendi.