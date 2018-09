Francesca Baroni, la verità su Sara: “Alcuni fatti gravi sono veri”

Francesca Baroni parla della bufera in cui si ritrova Sara Affi Fella e racconta cosa sa su questa storia

Francesca Baroni dice la sua sulla bufera che ha colpito in questi giorni Sara Affi Fella. L’ex tronista prendeva parte a Uomini e Donne con la complicità di Nicola Panico. La coppia aveva precedentemente preso parte a Temptation Island, dove hanno conosciuto Francesca e Ruben Invernizzi. Proprio per tale motivo, il pubblico chiede ora l’opinione della Baroni su quanto accaduto. La giovane ha preferito prima informarsi su tutto quanto e poi parlare. Poco fa, attraverso le Stories di Instagram, decide di confermare che alcuni fatti gravi sono veri, altri un po’ meno. Francesca ci tiene a precisare che non ha alcuna intenzione di mettere benzina sul fuoco, anzi afferma che le offese scritte nei confronti di Sara sono troppo spinte. “Penso che Sara non stia bene”, rivela la Baroni a un certo punto. Probabilmente l’ex tronista si ritrova a soffrire molto per la situazione in cui attualmente è, ma il pubblico non perdona. La giovane dichiara che ciò che ha fatto Sara è una vera e propria truffa, ma non è stata sicuramente l’unica a commettere errori.

Francesca Baroni dice la sua sulla storia di Sara Affi Fella e racconta cosa è accaduto a Temptation Island

Francesca vuole pensare che Sara abbia commesso questi gravi errori per la giovane età, per le probabili difficoltà economiche della famiglia e perché accecata dalla popolarità. Ed ecco che la Baroni racconta un fatto riguardante Temptation Island. La giovane ricorda come alcune ragazze riuscivano a stare tranquille e poi, appena si accendevano i riflettori, si strappavano i capelli e facevano le vittime. Non solo, Francesca rivela anche la sera dopo l’ultimo falò di confronto ha dormito nello stesso albergo di Sara. Entrambe si erano lasciate con i rispettivi fidanzati e mentre la Baroni era disperata, l’ex tronista era molto felice. Francesca racconta che la Affi Fella si era mostrata “molto felice per la sua performarce televisiva”. La Baroni era finita nel mirino degli haters e Sara non le sarebbe stata vicina.

Francesca Baroni fa un augurio a Sara Affi Fella: “Spero duri con il suo nuovo fidanzato”

Detto questo, Francesca augura a Sara di avere una storia duratura con Vittorio Parigini e di rifarsi una vita a Torino. Proprio qui la Affi Fella si è iscritta all’università. La Baroni spera che questa volta l’ex tronista si dedichi davvero allo studio. La giovane non trova giusti i commenti troppo spinti dei telespettatori, i quali si sono accaniti contro la Affi Fella.