Franca Valeri oggi, i 100 anni si avvicinano: amori e tradimenti perdonati

Franca Valeri oggi, i 100 anni si avvicinano: “Dividersi per una scappatella è da str….zi”

Franca Valeri, una donna senza età e intramontabile. Il prossimo 31 luglio l’attrice compirà 100 anni, conditi dal David di Donatello Speciale 2020, che le sarà consegnato l’8 maggio, in diretta su Rai Uno (la serata sarà condotta da Carlo Conti). “Che lusso!”, ha esclamato nell’aver appreso la notizia, facendo trapelare la sua rinomata ironia che le ha permesso di inventare personaggi indimenticabili come la Signorina Snob e la Sora Cecioni. Momenti memorabili che sono entrati nell’immaginario collettivo del Bel Paese. E oggi? Come sta Franca? Una caduta che l’ha coinvolta nel 2017 l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Da quel momento non la si è più vista pubblicamente.

Franca Valeri e i 100 anni: “Mia madre era restia a festeggiare i compleanni”

In una recente intervista concessa a Io Donna, a proposito del suo centenario, ha dichiarato: “Mia madre era restia a festeggiare i compleanni suoi e anche i miei. Certo non si sarebbe immaginata che quelli di sua figlia sarebbero stati così al centro dell’attenzione… Io vorrei trascorrere la giornata tranquillamente a casa con le persone a cui voglio bene, con la mia figlioccia (il soprano Stefania Bonfadelli, ndr) e la mia nipotina”. La Valeri, nonostante gli acciacchi, non ha mai perso l’umorismo e l’ironia, due caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

Franca Valeri tra amori e scappatelle degli uomini

Franca si è unita in matrimonio con Vittorio Caprioli, attore e regista incontrato negli Anni Quaranta. Le nozze sono state celebrate a Ventimiglia, il 16 gennaio 1960. Naufragate le nozze (il divorzio avvenne nel 1974), si è legata per più di un decennio al direttore d’orchestra Maurizio Rinaldi, scomparso nel 1995. A proposito delle sue relazioni e dei tradimenti degli uomini, ha detto in un’intervista del passato: “Non mi sono mai messa nella condizione di essere una stazione di posta. Però mi rendo conto che la natura maschile è quella. Non si può programmare l’eternità. Ogni uomo ha un suo modo di vivere. Anche quando è sinceramente innamorato di te, prova il medesimo sentimento per un’altra. “Che cambia? – ha concluso – Di occasioni ne avrei avute molte anch’io, ma non ne ho mai approfittato. Guai se la gelosia entra nelle piccole cose. Dividersi per una scappatella è da stron….i”.