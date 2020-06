Franca Leosini, duro attacco da Gessica Notaro: “Ho i birividi”

Gessica Notaro attacca a muso duro Franca Leosini. La miss, sfigurata dall’ex fidanzato e simbolo della lotta alla violenza femminile, con un video su Instagram è entrata a gamba tesa sulle dichiarazioni della conduttrice di Storie Maledette, finita nell’occhio del ciclone per aver detto a Sonia Bracciale (donna accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito dal quale ha ricevuto violenze durante il rapporto) la seguente frase: “La responsabilità ce l’ha anche lei come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone”. La Notaro si è dichiarata alquanto “stupita” di come una persona di tale spessore “possa insinuare una cosa del genere”. Gessica ha quindi spiegato di essersi sempre ritenuta una donna forte, anche quando ha conosciuto l’uomo che le ha gettato dell’acido in faccia. “Un narcisista maligno”, lo ha definito. Ha poi precisato che, all’inizio del rapporto, costui si è presentato come un soggetto affettuoso che solo in seguito si è trasformato. Dopodiché è tornata a menare fendenti affilatissimi sulla Leosini.

Leosini, Gessica Notaro senza peli sulla lingua: “Brividi”

La “dipendenza affettiva” può essere paragonata alla “dipendenza delle sostanze stupefacenti” ha affermato la Notaro, rimarcando che questa non è una sua teoria bensì quella dei “migliori specialisti del mondo”. A questo punto ha spiegato che quando le persone soffrono di manipolazione affettiva non riescono a troncare un rapporto malato. “Vorrebbero ma al contempo la persona manipolatrice manca come l’aria”, così come succede ai drogati a cui “manca la dose”. Le metafore ben rendono il concetto espresso dalla Miss che sottolinea che lei non ha “mai preso le legnate fisiche, ma psicologiche per tre anni”. E poi, quando è riuscita a lasciare il proprio uomo è stata sfigurata. Dunque ecco l’affondo su Franca. “Mi vengono i brividi”, ha chiosato in riferimento alle parole della giornalista, aggiungendo: “Un messaggio da non far passare assolutamente il suo”.

Gessica, affondi su Franca Leosini

“Ditemi dopo una dichiarazione di una giornalista nota… ditemi come dovremmo prenderla”, ha proseguito Gessica, facendo trapelare un sarcasmo palpitante. Ancora più dura sulla giustificazione offerta dalla Leosini a riguardo delle esternazioni alla Bracciale: “Basterebbe avere la capacità di riconoscere lo sbaglio e non nascondersi dietro a un dito dicendo che è un consiglio dato alle donne”. C’è poi spazio forse per l’intervento più corrosivo: “Troppe persone hanno detto questo, di battersi per le donne ma poi nel concreto fanno queste sparate qua”. Un attacco frontale per nulla difficile da decifrare. E ancora: “Chi fa la differenza davvero nell’aiuto alle donne è chi fa un lavoro low profile.” “Abbiate la decenza di chiedere scusa e di non fare le parac…lo”, ha sferzato sempre Gessica che ha concluso con una frase tanto orgogliosa quanto potente: “Io parlo chiaro perché la faccia l’ho già persa una volta e non ho paura di perderla di nuovo”.