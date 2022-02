Fosca Innocenti: numero puntate, cast attori, location e repliche

Fosca Innocenti da stasera, venerdì 11 febbraio 2022, prenderà inizio andando in onda con la prima puntata. Vanessa Incontrata torna sul piccolo schermo con la nuova fiction, nei panni del Vice Questore di Arezzo. La trama è caratterizzata da momenti di tensione, ma anche da situazioni simpatiche legate al tema sentimentale. La protagonista Fosca avrà il compito di portare avanti le indagini su una rapina avvenuta in una banca, durante la quale è morto il proprietario di un bar e uno dei rapinatori. Il infallibile intuito del personaggio interpretato dalla Incontrada permetterà di trovare tutti gli indizi necessari alla risoluzione del caso.

Si tratta della prima fiction che presenta Canale 5 nel 2022. Ogni settimana, di venerdì, andrà in onda un nuovo episodio. Ma quante sono le puntate di Fosca Innocenti? In tutto la prima stagione della serie televisiva che debutterà stasera in prima serata sono quattro. Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti. Dunque, salvo modifiche nella programmazione Mediaset, la fiction dovrebbe andare in onda fino al prossimo 4 marzo 2022.

Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, il cast

Il pubblico di Canale 5 ritroverà sul piccolo schermo vari attori e attrici già noti. Il cast è guidato appunto da Vanessa Incontrata, la quale interpreta Fosca , l’astuto Vicequestore della Questura di Arezzo. I telespettatori vedranno come questo personaggio sia legato alla sua terra. Ha perso precocemente sua madre e ha ereditato dal padre la passione per la campagna e gli animali. Non solo, grazie lui Fosca ha sviluppato negli anni un intuito pazzesco, attraverso cui riuscirà a trovare diversi indizi. È una donna indipendente, disposta a tutto pur di far valere la verità.

Cosimo sarà interpretato da Francesco Arca. Si tratta dell'amico d'infanzia di Fosca. Hanno un rapporto sincero, che potrebbe nel tempo trasformarsi in qualcosa di più di un'amicizia. Un uomo brillante, proprietario dell'enoteca che si trova vicino alla questura. Come il pubblico avrà modo di scoprire, è un abile seduttore.

Giorgia Traselli interpreterà Bice, la tata che non ha mai abbandonato Fosca. Una brava donna, che vorrebbe vedere la protagonista con un marito e dei figli. Le darà dei saggi consigli nel corso delle varie puntate.

Una presenza fissa sarà Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini. Entrata giovanissima nella squadra di polizia, è un agente scelto. Tra le sue passioni vi sono il lavoro e le donne. Ha un grande intuito, che sarà d'aiuto nelle indagini, ed è una persona molto coraggiosa.

Presente nel cast di Fosca Innocenti anche Cecilia Dazzi, nel ruolo dell'ispettrice Rosa Lulli. Lei è un'astuta poliziotta e madre di due figli maschi. In casa sua, però, ci sono dei problemi: il marito è sempre più assente.

La squadra di Fosca sarà composta anche dall'agente Pino Ricci, interpretato da Francesco Leone. Siciliano DOC e fidanzato con una ragazza misteriosa, Penelope, che nessuno ha mai visto.

Vicino alla protagonista ci sarà il Pubblico Ministero Giuliana Perego, interpretata da Irene Ferri. Dimostrerà di essere abile a prevedere le mosse dei sospettati e di stimare il lavoro del Vicequestore. Ma avrà da ridire sul suo modo di fare.

I telespettatori ritroveranno Claudio Bigagli, nelle vesti del Dott. Fontana. Il medico legale è simpatico e la sua esperienza nel campo della medicina permetterà alla squadra di risolvere varie dinamiche dell'indagine. Ha un bel rapporto con Fosca e un nipote che lo riempie di chiamate.

, nelle vesti del . Il medico legale è simpatico e la sua esperienza nel campo della medicina permetterà alla squadra di risolvere varie dinamiche dell’indagine. Ha un bel rapporto con Fosca e un nipote che lo riempie di chiamate. Infine, il cast è composto da Maria Malandrucco, nel ruolo di Susy. Quest’ultima è innamorata di Cosimo, per cui lavora nell’enoteca. Non si fa problemi a fargli percepire il suo interesse.

Fosca Innocenti, location e repliche

La fiction di Canale 5 è stata girata ad Arezzo. La serie ha avuto il contributo della Toscana Film Commission, della Fondazione Arezzo Intour e del Comune di Arezzo. Alcune scene son state girate anche a Roma. Ma dove il pubblico potrà rivedere le puntate? Le repliche saranno disponibili, a fine serata, sulla piattaforma streaming Mediaset Play.