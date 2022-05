Fosca Innocenti 2, riprese al via: anticipazioni su Cosimo, brutti imprevisti

Fosca Innocenti 2 è sempre più realtà. La seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca sta già prendendo forma. Ad annunciare l’inizio delle riprese è stata la stessa attrice, che ha postato sui social una foto in cui sorride con il primo ciak tra le mani. E chi si è appassionato alle vicende di Fosca Innocenti non può che gioire di questa notizia! Ben presto il vicequestore di Arezzo tornerà a indagare nelle serate di Canale 5, ma è ancora un presto relativo. Le riprese d’altronde sono appena cominciate, per cui bisognerà aspettare qualche mese o forse un anno per la messa in onda.

Nella seconda stagione di Fosca Innocenti si scoprirà anche come andrà a finire tra la stessa Fosca e Cosimo, il suo grande amore. Questo personaggio, interpretato da Francesco Arca, è protagonista di una bella storia d’amore che ha tenuto incollati alla televisione gli spettatori di Canale 5. L’amore alla fine ha trionfato, ma cosa succederà adesso?

Le domande sono tante, una spicca tra tutte: Cosimo e Fosca staranno insieme in Fosca Innocenti 2? Ebbene sarà meglio tenersi pronti a tutto. Non è detto, infatti, che ci saranno subito i fiori d’arancio e che tutto proceda a vele spiegate. Le anticipazioni sulla seconda stagione trapelate dal comunicato di inizio riprese non promettono nulla di buono.

Pare infatti che Cosimo e Fosca metteranno in discussione il loro amore. Il loro rapporto sarà messo di nuovo a dura prova e non mancheranno ostacoli da superare. Inoltre ci saranno altri brutti imprevisti: Fosca rischierà di perdere la fattoria dove è nata e cresciuta. Che fine farebbe tata Bice, in tal caso? Così come il cavallo Sansone, la cagnolina Alice e pure Gigliola, la gallina. Non mancheranno insomma i colpi di scena nella prossima stagione e il vicequestore saprà affrontarli e superarli, come sempre, con la sua solita determinazione.

Adesso che sono cominciate le riprese, inoltre, non mancheranno di arrivare ulteriori anticipazioni su Fosca Innocenti 2. E chissà, potrebbero esserci anche delle new entry nel cast che porteranno scompiglio. Anche nella relazione con Cosimo? Staremo a vedere…