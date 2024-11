Forum, Palombelli shock: l’ha detto in diretta!

Dopo il consueto appuntamento con Mattino 5, su Canale 5 è tornato Forum, programma condotto da Barbara Palombelli che nella prima parte della trasmissione ha lasciato il pubblico a bocca aperta per una rivelazione fatta in diretta. In studio Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, ha presentato il suo ultimo libro intitolato L’algoritmo della vita. Insieme alla giornalista e conduttrice, hanno trattato il tema dell’Intelligenza artificiale in relazione alle parole pronunciate da Papa Francesco qualche settimana fa. Ed è proprio in questa occasione che la presentatrice ha affermato di avere una passione per lo Spirito Santo.

Forum, la rivelazione di Barbara Palombelli sullo Spirito Santo

A Forum, nella puntata di oggi 15 novembre 2024, Barbara Palombelli ha affrontato con gli ospiti in studio un tema molto attuale che riguarda la società odierna: qual è il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’etica.

A tal proposito la conduttrice ha fatto riferimento al discorso fatto da Papa Francesco di qualche settimana fa che ha affermato di riconoscere i vantaggi dell’IA ma allo stesso modo è necessario tutelare e promuovere un dialogo aperto sul significato delle nuove tecnologie, richiamando l’attenzione alla vigilanza affinché tali strumenti non diventino mezzi di violenza e di discriminazione.

Riprendendo le parole del Pontefice, la Palombelli ha aggiunto che sull’argomento, la Chiesa ha riferito che l’Intelligenza Artificiale fa parte ancora delle meraviglie della creazione. “Io penso che sia lo Spirito Santo che si è modernizzato”, ha ironizzato e poi ancora

La discussione è continuata in compagnia del Monsignor Vincenzo Paglia, ospite in studio, che ha detto la sua sul fatto che oggi la maggior parte dei giovani vivono in un mondo virtuale, dimenticandosi qual è la vita vera.

La reazione sui social

Le parole del Monsignor Vincenzo Paglia sul rapporto tra l’IA e i giovani d’oggi non sono passate inosservate tanto che su X qualcuno non ha perso occasione di commentare. C’è chi ha ironizzato sul fatto che sia meglio vivere in un mondo virtuale che credere alla religione.

Hahahahahaha padre… I giovani vivono in un mondo virtuale? Beh almeno non credono che uno abbia camminato sulle acque 🤣 (per dire la meno assurda che la religione si è inventata).

Sì ironizza, eh 🤭#Forum — Maestro Tenzo™ del vento (@RizzoliStefano) November 15, 2024

Intelligenza artificiale: evoluzione o regressione?

In un mondo in continua trasformazione, l’Intelligenza artificiale è un mezzo molto utile ma allo stesso tempo pericoloso per coloro che non sono in grado di limitarsi. Ciò che stiamo vivendo è una vera rivoluzione culturale ma quanto ne sappiamo al riguardo? Sono tanti gli interrogativi su uno degli argomenti più attuali della società di oggi e sono molti a chiedersi se tutto questo è evoluzione o regressione.