Forum, grave lutto: morte il fondatore, l’addio della redazione

AGGIORNAMENTO: GossipeTv e altre agenzie di stampa, inizialmente, hanno riportato che era morto il giudice Italo Ormanni. In realtà è deceduto Italo Felici, fondatore di Forum.

È morto Italo Felici, il ‘papà’ di Forum. La notizia è arrivata dai canali social del programma Mediaset, uno dei più longevi dell’azienda. Inizialmente su diverse agenzie stampa c’è stato un qui pro quo. Forum ha scritto un post di cordoglio riferendosi a Italo, ma senza specificare il cognome: così qualcuno ha pensato che fosse deceduto il giudice Italo Ormanni che invece gode di ottima salute.

Il magistrato scambiato per Felici è stato giudice di Forum dal 2011 al 2013 e non è affatto morto. Oggi ha 85 anni. La stessa età che aveva Felici quando è scomparso (anche siffatta coincidenza ha contribuito al misunderstanding.

Così la redazione di Forum ha dato l’ultimo addio a Felici tramite un messaggio su Facebook:

“Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”

Il messaggio è stato firmato dalla redazione del programma e dalle parole che hanno dedicato a Felici è chiaro quanto le persone che lavorano alla trasmissione gli siano riconoscenti. Nonostante sia apparso in video per pochi anni, insomma, ha lasciato il segno in quello studio di Canale 5. Per questo hanno deciso di ricordarlo in modo speciale, manifestandogli non solo riconoscenza ma anche affetto nel giorno della sua scomparsa.