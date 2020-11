Forum, il delirio di Silvana: “Per te ho lasciato anche Claudio Baglioni”

Nella trasmissione di Barbara Palombelli la presunta ex fidanzata del celebre cantante denunciata per stalking da Alessandro, la sua “nuova fiamma”

A dare spettacolo a Forum, programma condotto da Barbara Palombelli, è Silvana che si è dichiarata ex fidanzata di Claudio Baglioni. La donna, impiegata in un supermercato, è stata portata a giudizio da Alessandro, un uomo che ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione con lei. Questo ha sostenuto per l’intero processo di essere stato vittima di molestie da parte sua. Non solo, con il suo comportamento la donna avrebbe minacciato anche il suo matrimonio con Patrizia, la moglie, con cui sta da 10 anni, già messo in crisi da alcuni suoi precedenti tradimenti.

Il tutto ha avuto dell’esilarante. Specialmente nel momento in cui la donna ha affermato di aver lascato Claudio Baglioni per lui e di aver intrattenuto altre relazioni a distanza con personaggi famosi come Eros Ramazzotti, Cristiano Ronaldo e Leonardo Di Caprio.

“Io per te ho lasciato anche Claudio Baglioni, lo sai o no? (…) Io con lui avevo già una relazione, una storia importante con Claudio Baglioni. Sì, e per lui, da quando l’ho conosciuto, ho voluto troncare la storia… ho voluto troncare. Claudio Baglioni mi amava”.

Ovviamente il tutto ha fatto sorridere il giudice che ha capito non solo la gravità della situazione mentale della donna ma anche le falsità che stava raccontando. L’impiegata del supermercato avrebbe addirittura affermato di essere la destinataria di alcune canzoni di Claudio Baglioni. Il cantante le avrebbe dedicate a lei e gliele avrebbe suonate vis à vis.

“Giudice, non mi crede? ‘Gli anni più belli’ per chi pensi che l’abbia scritta? […] Quando mi ha cantato ‘E tu’ ci guardavamo negli occhi”.

Di fronte alle affermazioni di Silvana il giudice Foti non ha potuto che acconsentire con un ironico: “Meglio se mi sto zitto”. Alessandro ha lamentato di essere completamente sconvolto dai comportamenti della donna che, dopo averlo conosciuto per caso in negozio, si è inventata di sana pianta la relazione con lui. Da allora lo assilla scrivendogli lettere, chiamandolo in continuazione e seguendolo ovunque. Di conseguenza, ha chiesto un provvedimento di allontanamento nei riguardi di Silvana in modo da tenerla ben lontana da lui e dalla sua famiglia.

Durante il processo tv è intervenuta anche la mamma di Silvana, Laura, che si è lasciata scappare il reale problema della figlia. La donna sarebbe affetta da sindrome di De Clérambault. Questo avrebbe confermato ancor di più al giudice Foti la mancanza di veridicità del fatto e i reali problemi mentali di Silvana.

Alla fine della fiera il giudice ha dato ragione ad Alessandro. Ha sottolineato in Silvana un atteggiamento molesto. Ha dunque avvertito la donna a non avvicinarsi all’uomo a meno di cinquecento metri ed infine le ha consigliato di intraprendere un percorso specialistico.