Forum, giudice sbotta. Palombelli interdetta: imbarazzo in studio

La puntata del 6 dicembre di Forum in onda su Canale 5 ha spiazzato il pubblico in studio e i telespettatori da casa che da anni seguono il programma condotto da Barbara Palombelli. La storia di oggi riguardava un matrimonio misto e le conseguenze sul territorio italiano. Il giudice chiamato per la sentenza è stata la dottoressa Annamaria Bernardini De Pace che proprio durante l’episodio ha lasciato a bocca aperta i presenti e in particolare una dei due ospiti.

Il racconto dell’ospite Valentina

Valentina è una degli ospiti della puntata del 6 dicembre di Forum che nel corso della trasmissione ha raccontato di essersi sposata sette anni fa con Idris. I due si stanno separando e la diretta interessata è sotto psicofarmaci. In studio ha tenuto a ribadire che mai si sarebbe aspettata un comportamento del genere da parte del marito.

Inizialmente, la giovane donne non riusciva a trovare le parole giuste per raccontare i fatti e con le lacrime agli occhi si è fermata più volte tanto che il giudice ha esclamato: “Mi dica, però, ho l’ansia”.

L’ospite ha spiegato che quando ha conosciuto il suo attuale marito ha abbandonato la sua vita passata, si è separata dal suo compagno di allora ed ha stravolto tutto. Idris è egiziano e l’ha travolta completamente. “E’ come se ho incontrato Aladin, un principe straniero che ti fa vivere una vita diversa e un futuro diverso”.

In più occasioni, però, Valentina è stata interrotta dalla dottoressa Bernardini De Pace che con aria scocciata ha affermato: “Quindi? Non è che dobbiamo vivere il momento bello, dobbiamo arrivare a quello brutto ma se non ce lo racconta”.

Il confronto tra Valentina e Idris

Dopo sette anni di favola, Valentina ha scoperto la triste realtà. Idris l’avrebbe presa in giro fin dall’inizio, illudendola che le fosse l’unico amore della sua vita. Tuttavia, la sua cultura prevede la poligamia e così il marito si è sposato anche con un’altra donna.

Idris ha preso la parola ed ha spiegato al giudice che sua moglie lo ha fatto passare per quello che non è. Il confronto tra i due è stato molto acceso fino a quando, per l’ennesima volta, la dottoressa Bernardini De Pace è dovuta intervenire a calmare gli animi. Tuttavia il suo modo ha interdetto il pubblico in studio e soprattutto Valentina.

Il gesto del giudice

Tra Valentina e Idris è avvenuta una discussione molto animata. La giovane donna ha più volte interrotto suo marito, senza lasciargli modo di parlare e la stessa cosa ha fatto con il giudice che ad un certo punto ha sbottato:

Non si permetta un’altra volta perché la faccio allontanare. Non lo faccia mai più

Il gesto della dottoressa De pace ha spiazzato i presenti in studio ed anche la conduttrice e giornalista Barbara Palombelli che non è riuscita a dire nulla ed ha continuato a restare in silenzio.