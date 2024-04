Forte e Chiara chiuso ad un passo dalla fine. Parla il regista

Il 19 aprile è stato annunciato che Forte e Chiara verrà chiuso in maniera anticipata. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda per un’altra puntata ma a causa dei bassi ascolti è stato deciso di non proseguire più. La notizia è stata subito commentata, con grande rammarico, da Chiara Francini. Ora anche dal regista, Duccio Forzano.

Anche lui ha espresso grande tristezza per questa decisione improvvisa. Sostenendo che forse è stata presa velocemente e che sicuramente ci si aspettava un epilogo diverso.

“Capita spesso che un progetto non abbia l’epilogo che ci si augura. Capita a tutti, in tutti gli ambienti lavorativi, anche in televisione. Ci si sente svuotati quando, nel pieno della frenesia delle tante attività quotidiane, improvvisamente si interrompe la corsa. Almeno io mi sento così“.

Forzano ha anche ribadito però che così è stato tolto del lavoro alle persone, alle tante che ci lavoravano ogni giorno. La loro frenesia è stata interrotta sul più bello, ad un passo dalla fine.

“Non discuto le mie decisioni, ognuno, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha delle valide ragioni, ma penso ai ragazzi e alle ragazze della redazione, alle maestranze, e a quanti – tanti – anche per la cancellazione di una sola puntata perdono opportunità e lavoro. È un peccato. Dispiace“.

Le parole di Chiara Francini

Il 19 aprile, qualche ora dopo dell’annuncio della decisione presa dalla Rai, la Francini ha scritto qualche parola per ringraziare il pubblico. Purtroppo la trasmissione non è andata bene in termini di ascolti e quindi questa scelta è sembrata inevitabile.

La comica ha spiegato di aver provato, con gli autori e il regista, a mettere insieme mondi apparentemente diversi tra di loro. Sicuramente qualcosa non ha funzionato. Il pubblico non è stato abbastanza incuriosito e ha trovato la trasmissione anche un po’ noiosa.

Il rammarico e la delusione da parte sua sono tanti. Ma al tempo stesso ha deciso di non buttarsi giù e di prendere ciò come spunto per capire cosa migliorare. Di certo la sua carriera professionale non finisce qui. Aspetta tutti coloro che ancora desiderano ascoltarla e ridere in sua compagnia, a teatro.

Il 19 aprile la Rai ha diffuso un comunicato dove ha spiegato che il progetto si è rivelato “troppo sperimentale” e che purtroppo non ha fatto leva sui telespettatori come sperato. Questo però, è stato specificato, non deve andare a discapito della Francini che, anche in questa occasione, si è dimostrata “una grande artista capace di accettare una sfida” del genere.